Die US-Schauspielerin Michelle Trachtenberg, die vor allem durch ihre Rollen in Fernsehserien wie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“ bekannt wurde, ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Das berichten der US-Fernsehsender ABC News und die New York Times unter Berufung auf Polizeiangaben.

Trachtenberg wurde am Mittwochmorgen (Ortszeit) von ihrer Mutter in ihrer Wohnung in New York in der Nähe des Columbus Circle tot aufgefunden.

Laut ABC News gehen die Behörden davon aus, dass Trachtenberg eines natürlichen Todes gestorben ist. Eine Autopsie des Gerichtsmediziners soll die Ursache und die Art des Todes feststellen.