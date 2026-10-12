Michelle , 54, Sängerin, blickt einmal mehr auf ihre schwere Kindheit und Jugend zurück. Im Podcast „Ungefiltert On Fire“ erzählte sie von Gewalt in der Familie, Aufenthalten im Frauenhaus und einer Phase der Obdachlosigkeit: „Ich habe auf der Straße gelebt und Ravioli-Dosen aus dem Aldi geklaut.“ Ihr Vater sei „ein sehr brutaler Mensch“ gewesen, sagte sie in der Sendung, in der der Feuerwehrmann Andre Kohn mit Gästen spricht, die schwere Krisen überwunden haben. 1993 änderte sich Michelles Leben komplett: Sie gewann als 20-Jährige mit dem Song „Und heut’ Nacht will ich tanzen“ die ZDF-Hitparade. Die ersten Gagen seien für sie „eine neue Welt“ gewesen. Nur wenige Jahre zuvor habe sie nicht gewusst, woher die nächste Mahlzeit kommen sollte.

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J-Nimon K, fünf Monate, Fohlen, wandert bald nach Dubai aus. Der junge Hengst aus dem brandenburgischen Fehrbellin wurde für 75 000 Euro in Wien an einen Käufer aus Dubai versteigert. Für den stattlichen Preis ist die Fellzeichnung des Fohlens verantwortlich: Sie sieht aus wie ein wilder Mix aus Dalmatiner, Zebra und Giraffe. „Man braucht ein bisschen Glück“, erklärt Züchter Steffen Krehl den Zuchterfolg. Maßgeblich für die Scheckung sei der Vater, Hengst Genius. Allerdings sei nicht garantiert, dass die Nachkommen eines gescheckten Hengstes auch so aussähen, meistens kämen Schimmel oder Braune heraus. Dass J-Nimon K nicht nur farblich dominant ist, sondern auch vom Wesen her, da hat der Züchter keinen Zweifel: „Der ist nicht so ein Schisser, der geht immer schön voran.“

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Tobey Maguire, 51, Schauspieler, hat auch nach seiner Scheidung von Schmuckdesignerin Jennifer Meyer, 49, ein enges Verhältnis zu ihr. Nur Wochen nach ihrer Scheidung leitete er ihre Trauung mit Musikmanager Geoffrey Ogunlesi. Die Feier fand People zufolge auf der hawaiianischen Insel Lanai statt, Maguire führte durch die Zeremonie. Gäste waren unter anderem Courteney Cox, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez Bezos. Maguire und Meyer hatten bereits vor sechs Jahren die Scheidung eingereicht, rechtskräftig wurde diese erst am 21. September dieses Jahres. Warum der Prozess so lange dauerte, ist nicht überliefert.

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Felipe, 58, König von Spanien, hat auch bei großen Anlässen einen Blick fürs Detail. Bei der Militärparade am spanischen Nationalfeiertag, der am 12. Oktober begangen wird, bemerkte er auf der Ehrentribüne, dass bei seiner Tochter Leonor, 20, eine Brosche an der Krawatte schief saß. Kurzerhand rückte er sie gerade, was von der Menge mit Applaus bedacht wurde. Die Kronprinzessin hat gerade ihre Ausbildung beim Militär abgeschlossen und erschien in Uniform bei der Parade.