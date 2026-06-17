Michelle Obama , 62, Rechtsanwältin und ehemalige First Lady der USA , verwirrt ihren Ehemann mit einem Rock. Während einer Feier aus Anlass der baldigen Eröffnung des Obama Presidential Center trug sie einen Rock, auf den ein Bild ihrer verstorbenen Mutter Marian Robinson gedruckt war, berichtete unter anderem CNN . Ihr Mann Barack Obama, 64, habe den Rock erst wenige Minuten vor der Veranstaltung das erste Mal gesehen. „Er ist völlig durcheinander“, sagte Michelle Obama einem Bericht von people.com zufolge . Das Bild auf dem Rock sei ihr Lieblingsporträt ihrer Mutter, die eine enge Beziehung zu ihrem Mann Barack gehabt habe. „Sie war so stolz auf ihren Schwiegersohn und darauf, was für ein Mensch er ist und der er für unsere Familie gewesen ist – immer voller Träume, die wahrscheinlich viel zu groß sind, aber er hat es immer geschafft“, sagte Michelle Obama über die Beziehung ihrer Mutter zu Barack Obama.

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Tom Holland, 30, dritter Spider-Man, muss seine enttäuschte Oma trösten. Nach monatelangen Spekulationen hat er sich erstmals zu den Gerüchten über eine Hochzeit mit seiner Partnerin Zendaya geäußert. Wegen KI-generierter Fotos vom angeblichen Fest habe seine Großmutter gedacht, sie sei nicht eingeladen worden, erzählte der Schauspieler im Interview mit dem Magazin Esquire. Auf die Frage, ob er auch andere Familienmitglieder habe beschwichtigen müssen, sagte er: „Nein, denn sie waren alle dort.“ Tom Holland und Schauspielkollegin Zendaya, 29, verliebten sich während der Dreharbeiten von „Spider-Man: Homecoming“. Seit ihre Beziehung 2021 durch Paparazzi-Fotos bekannt wurde, sind sie eines der beliebtesten Paare Hollywoods. Als Zendaya vergangenes Jahr dann auf dem roten Teppich einen goldenen Ring trug, begannen die Spekulationen über eine Hochzeit. „Ich habe meine Person gefunden“, sagt Holland im Gespräch mit Esquire, „ich habe mich noch nie so unterstützt und sicher gefühlt, jemals.“ Mehr Details zur mutmaßlichen Hochzeit wollte er nicht teilen.

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Gaby Köster, 64, Schauspielerin und Komikerin, empfiehlt deutschen Politikern ein Pflichtpraktikum. Sie wünsche sich, dass sie für einen Tag auf einer Pflege- und Intensivstation arbeiten würden. „Dann würden sie sehen, was das für ein Knochenjob ist im Drei-Schichten-System und wer letztendlich darunter leidet.“ Sehr wahrscheinlich würden sie dann andere Gesetze machen, sagte Köster dem Magazin Bunte. Zur politischen Forderung, weniger Migranten in Deutschland zu haben, sagte Köster: „An alle AfDler: 80 Prozent der pflegenden Menschen sind Ausländer – freut euch schon mal drauf.“ Köster („7 Tage, 7 Köpfe“, „Ritas Welt“) erlitt vor 18 Jahren einen Schlaganfall und verbrachte anschließend sieben Monate im Krankenhaus, was ihre Karriere abrupt beendete. Es gehe ihr inzwischen ganz gut, sagte Köster.

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Angelina Jolie, 51, US-Schauspielerin und Regisseurin, benötigte für ihre neueste Filmrolle mehr Lebenserfahrung. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon vor fünf Jahren stark genug gewesen wäre, das zu tun“, sagte sie dem Magazin People. Im Film „Couture“ spielt sie eine an Brustkrebs erkrankte Regisseurin. Jolies Mutter, ihre Großmutter und ihre Tante starben an Krebs. Sie selbst gab 2013 an, sich vorsorglich die Brüste und Eierstöcke entfernen zu lassen, um ihr Krebsrisiko zu senken. Eine Krebskranke zu spielen, „fühlte sich so privat an, dass es für mich wahrscheinlich der einzige Film ist, der sich nicht wie ein Film anfühlt“, sagte die zweifache Oscar-Gewinnerin dem US-Magazin Variety. Der Film von Regisseurin Alice Winocour feierte im vergangenen September Premiere und läuft in Deutschland zum ersten Mal am 30. Juni beim Filmfest München.