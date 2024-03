Michelle Hunziker bei einer Champagner-Bar-Eröffnung in Metzingen. In Deutschland wurde die Moderatorin an der Seite von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" bekannt.

Von Elisa Britzelmeier

Michelle Hunziker hat gerade gut zu tun. Während sie in Deutschland vor allem als strahlende Co-Moderatorin bei "Wetten, dass..?" an der Seite von Thomas Gottschalk im Gedächtnis blieb, ist sie in Italien fernsehmäßig noch eine Spur erfolgreicher. Dort ist in diesen Tagen eine neue Ausgabe ihrer Show "Michelle Impossible" angelaufen. Aktuell fällt ihr Name als mögliche neue Moderatorin des Musikfestivals von Sanremo, Klatschzeitschriften befragen sie nach Gerüchten über eine Beziehung zu einem Osteopathen. Auf Instagram macht sie Werbung für Anti-Cellulite-Schlamm, und Oma, darüber spricht die 47-Jährige häufiger, ist sie seit einem knappen Jahr ja auch noch. Aurora hat inzwischen einen Sohn, Hunzikers Tochter aus der Ehe mit Sänger Eros Ramazzotti. An Ramazzottis Seite wurde Hunziker damals in den Neunzigern, 19-jährig, berühmt.