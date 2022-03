Von Marten Rolff

Der Michelin hatte zuletzt wenig Glück mit dem Timing. Die deutsche Ausgabe des einflussreichsten Restaurantführers der Welt erscheint stets Anfang März. Vor zwei Jahren hieß das also: wenige Tage vor dem ersten Lockdown und mitten hinein in die größte anzunehmende Gastronomie-Krise. Auch ein Jahr später bestimmten Corona- und Impffrust nach einem lähmenden Winter die Agenda, und inzwischen hatten die Inspektoren des Guide angesichts von Lokalschließungen und Einschränkungen gelernt, was "Stress-Testen" bedeutet. Dieser März nun lässt zwar endlich auf pandemische Entspannung hoffen, dafür gibt es seit 14 Tagen nur noch ein alles dominierendes Thema: den Krieg in der Ukraine.