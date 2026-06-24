Für die deutsche Spitzengastronomie war der Dienstag der wichtigste Termin des Jahres, im Frankfurter Palmengarten wurden die Sterne der deutschen Ausgabe des Guide Michelin verliehen. Und ein Bericht von der Gala an diesem Abend kommt kaum an der Nachricht vorbei, dass gleich 80 deutschen Restaurants auf einmal ein Stern entzogen wurde.