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GastronomieMichelin-Sterne vergeben: Das sind die Ausgezeichneten

Lesezeit: 4 Min.

Die neuen Zwei-Sterne-Köche, Jens Madsen vom „The Cloud“, Jochim Busch vom „Rausch“ und Fabian Obergfell aus der „Mühle“ bei der Michelin-Gala.
Die neuen Zwei-Sterne-Köche, Jens Madsen vom „The Cloud“, Jochim Busch vom „Rausch“ und Fabian Obergfell aus der „Mühle“ bei der Michelin-Gala. Hannes P. Albert/Hannes P. Albert/dpa

Frisch eröffnet und schon zwei Sterne: Ein Münchner Koch mischt die Gourmetszene auf und wird gleich doppelt ausgezeichnet.

Von Marten Rolff

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Für die deutsche Spitzengastronomie war der Dienstag der wichtigste Termin des Jahres, im Frankfurter Palmengarten wurden die Sterne der deutschen Ausgabe des Guide Michelin verliehen. Und ein Bericht von der Gala an diesem Abend kommt kaum an der Nachricht vorbei, dass gleich 80 deutschen Restaurants auf einmal ein Stern entzogen wurde.

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Der Gourmetführer Michelin richtet sich neu aus. Die grünen Sterne für Nachhaltigkeit werden gestrichen, dafür gibt es Bewertungen in mehr Regionen und Ländern. Damit die Tester überhaupt kommen, fließt Geld.

SZ PlusVon Alexandra Föderl-Schmid

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