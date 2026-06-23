Frisch eröffnet und schon zwei Sterne: Ein Münchner Koch mischt die Gourmetszene auf und wird gleich doppelt ausgezeichnet. Eine beliebte und zugleich umstrittene Auszeichnung wird dagegen eingestellt.

Für die deutsche Spitzengastronomie ist der heutige Dienstag der wichtigste Termin des Jahres, im Frankfurter Palmengarten wurden die Sterne der deutschen Ausgabe des Guide Michelin verliehen. Und ein Bericht von der Gala an diesem Abend muss eigentlich mit der Nachricht beginnen, dass gleich 80 deutschen Restaurants auf einmal ein Stern entzogen wurde.