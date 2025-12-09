Nach gut 50 Prozesstagen hatte das Landgericht Bonn Stephan Bender geladen, den Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Köln. Er ist im Verfahren gegen den Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff der Hauptsachverständige und sollte beurteilen, ob dessen Behandlungen medizinisch gerechtfertigt waren oder nicht. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der angeklagte Arzt junge Patienten misshandelt und in ihrer Gesundheit geschädigt, indem er ihnen auf der Grundlage von Diagnosen, die in der Fachwelt nicht anerkannt sind, Pipamperon verschrieb. Das Medikament wirkt sedierend und kann schwere Nebenwirkungen verursachen. Mit zehn Fällen ehemaliger Patientinnen und Patienten Winterhoffs hat sich das Gericht seit Mitte Februar beschäftigt. Der Kinderpsychiater und Bestsellerautor, der 2008 mit dem Buchtitel „Warum unsere Kinder zu Tyrannen werden“ bekannt wurde, bestreitet alle Vorwürfe.
Kinderpsychiater vor GerichtEin Prozess wird zur Farce
Lesezeit: 6 Min.
Der prominente Arzt Michael Winterhoff soll Kinder und Jugendliche nach zweifelhaften Diagnosen mit Medikamenten ruhiggestellt haben. Doch vor Gericht häufen sich die seltsamen Szenen.
Von Rainer Stadler, Bonn
