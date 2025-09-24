Dem prominenten Arzt und Buchautor wird vorgeworfen, Kindern und Jugendlichen ohne ausreichende Diagnose sedierende Medikamente verabreicht zu haben. Nun ist der Vorsitzenden Richterin mutmaßlich ein folgenschwerer Fehler unterlaufen.

Von Rainer Stadler

Als das Bonner Landgericht am 12. Februar 2025 das Verfahren gegen den bekannten Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff aufnahm, stellte es für Anfang August ein Urteil in Aussicht. Das Datum ist längst verstrichen, und ob die 7. Große Strafkammer überhaupt ein Urteil sprechen wird, erscheint nach einem Vorfall vor einigen Tagen ungewiss.