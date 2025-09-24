Zum Hauptinhalt springen

Vorwurf der gefährlichen KörperverletzungProzess gegen Kinderpsychiater Winterhoff könnte platzen

Eigentlich hätte im Prozess gegen Michael Winterhoff vor dem Landgericht Bonn längst ein Urteil gesprochen sein sollen. Aber das Verfahren zieht sich.
Dem prominenten Arzt und Buchautor wird vorgeworfen, Kindern und Jugendlichen ohne ausreichende Diagnose sedierende Medikamente verabreicht zu haben.  Nun ist der Vorsitzenden Richterin mutmaßlich ein folgenschwerer Fehler unterlaufen.

Von Rainer Stadler

Als das Bonner Landgericht am 12. Februar 2025 das Verfahren gegen den bekannten Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff aufnahm, stellte es für Anfang August ein Urteil in Aussicht. Das Datum ist längst verstrichen, und ob die 7. Große Strafkammer überhaupt ein Urteil sprechen wird, erscheint nach einem Vorfall vor einigen Tagen ungewiss.

Prozess gegen Kinderpsychiater
:Sie suchten Halt, dann bekamen sie Medikamente

Im Prozess um den Jugendpsychiater Michael Winterhoff wird immer klarer: Er hatte wohl freie Hand. Kaum jemand schien zu hinterfragen, welche Medikamente er den Kindern verschrieb. Über ein Verfahren, das an sich selbst scheitern könnte.

SZ PlusVon Rainer Stadler

