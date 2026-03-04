Zum Hauptinhalt springen

Urteil gegen Kinderpsychiater WinterhoffKinder sediert nach zweifelhaften Diagnosen

Lesezeit: 6 Min.

Michael Winterhoff wurde zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt.
Michael Winterhoff wurde zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt. Federico Gambarini/Federico Gambarini/dpa

Michael Winterhoff hat Kinder mit einem Psychopharmakon ruhiggestellt. Mit seiner Behandlung habe er sich weit außerhalb des fachlichen Standards bewegt, stellt das Gericht fest. Dennoch fiel das Urteil überraschend milde aus.

Von Rainer Stadler

Eine Stunde vor der Urteilsverkündung im Prozess gegen den bekannten Kinderpsychiater Michael Winterhoff hat sich ein Dutzend Demonstranten vor dem Eingang des Bonner Landgerichts versammelt. Manche von ihnen tragen T-Shirts mit dem Aufdruck „Gerechtigkeit für alle“. Vor dem Gerichtssaal warten bereits Zuschauer, mehr als hundert sind erschienen, die Sitzplätze im Gerichtssaal reichen nicht für alle. Kurz vor Verhandlungsbeginn betritt der Angeklagte den Saal, begleitet von seinen beiden Verteidigern. Er nimmt Platz und wendet sogleich dem Publikum wie auch den Fernsehkameras, die auf ihn gerichtet sind, den Rücken zu. Kurz darauf wird die Richterin den 71-Jährigen wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilen.

Kinderpsychiater vor Gericht
:Ein Prozess wird zur Farce

Der prominente Arzt Michael Winterhoff soll Kinder und Jugendliche nach zweifelhaften Diagnosen mit Medikamenten ruhiggestellt haben. Doch vor Gericht häufen sich die seltsamen Szenen.

SZ PlusVon Rainer Stadler

