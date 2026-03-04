Eine Stunde vor der Urteilsverkündung im Prozess gegen den bekannten Kinderpsychiater Michael Winterhoff hat sich ein Dutzend Demonstranten vor dem Eingang des Bonner Landgerichts versammelt. Manche von ihnen tragen T-Shirts mit dem Aufdruck „Gerechtigkeit für alle“. Vor dem Gerichtssaal warten bereits Zuschauer, mehr als hundert sind erschienen, die Sitzplätze im Gerichtssaal reichen nicht für alle. Kurz vor Verhandlungsbeginn betritt der Angeklagte den Saal, begleitet von seinen beiden Verteidigern. Er nimmt Platz und wendet sogleich dem Publikum wie auch den Fernsehkameras, die auf ihn gerichtet sind, den Rücken zu. Kurz darauf wird die Richterin den 71-Jährigen wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilen.
Urteil gegen Kinderpsychiater WinterhoffKinder sediert nach zweifelhaften Diagnosen
Michael Winterhoff hat Kinder mit einem Psychopharmakon ruhiggestellt. Mit seiner Behandlung habe er sich weit außerhalb des fachlichen Standards bewegt, stellt das Gericht fest. Dennoch fiel das Urteil überraschend milde aus.
Von Rainer Stadler
