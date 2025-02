Ach, war das lustig, als der Sohn des Hauptangeklagten am ersten Prozesstag einem Filmteam erklären wollte, was in seinen Augen eine richtige Erpressung ist und was nur eine eindringliche Verkaufsverhandlung. Und wie lachte die Republik, als der Herr Sohn vom Anwalt des Vaters eilig von der Kamera weggezerrt wurde, bevor er noch mehr seiner Schlawiner-Weisheiten von sich geben konnte. Ja, wenn es nicht um das Eigentliche geht, dann kann dieser Prozess um die versuchte Erpressung der Familie des verunglückten Rennfahrers Michael Schumacher auch recht lustig sein.

Das Eigentliche aber ist nicht lustig: Dass ein paar Möchtegern-Geschäftemacher versuchten, auf dem Rücken eines wehrlosen Menschen Millionen zu machen. Indem sie drohten, ihn und sein Leid öffentlich auszustellen und Videos von ihm im Krankenbett zu verkaufen. Wenn die Familie Schumacher ihnen nicht 15 Millionen rüberreicht.

„Ich hab den Scheiß gebaut“, sagte Yilmaz T.

Für diese Drohung, die eben keine nette Verkaufsverhandlung war, sondern eine versuchte Erpressung, hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch drei Jahre Haft für den Vater des so auskunftswilligen Sohnes gefordert. Für Oberstaatsanwalt Daniel Müller ist Vater Yilmaz T., 53, schuldig der versuchten Erpressung in einem besonders schweren Fall. Und auch der andere Sohn, der dem Vater für seinen Deal eine angeblich nicht nachverfolgbare Mailadresse besorgt hatte, soll eine vier Monate lange Haftstrafe bekommen, allerdings auf Bewährung. Günstig für die beiden wirkte sich ihr Geständnis aus, sie hatten bereits am ersten Verhandlungstag im Dezember gesagt, sie hätten einen Fehler gemacht und zur Aufklärung beigetragen. „Ich hab den Scheiß gebaut“, sagte Yilmaz T. und hatte dabei seinen alten Kumpel Markus F. aus der Security-Szene belastet: Der habe ihm die privaten Videos von Schumacher gegeben, um sie zu Geld zu machen.

Yilmaz T.s Verteidiger erklärte in seinem Plädoyer, dass seinem Mandanten klar war, dass es sich um eine Erpressung handelte. „Herr T. hat erkannt, dass das kein Geschäft unter Gleichberechtigten war.“ Und er habe sich auch entschuldigt. Diesmal ist der Sohn, der vor der Kamera so schön über die familieninterne Definition von Erpressung schwadronieren konnte, still. Er sitzt schweigend in der letzten Besucherreihe. Sein Vater aber sagt in seinem letzten Wort klar: „Ich schäme mich sehr. Ich hätte mich nicht drauf einlassen sollen. Es ist eine sehr, sehr widerliche Sache, was ich da gemacht habe. Ich akzeptiere jede Strafe.“

Soviel Yilmaz T. redete - Markus F. sagte nichts. Dabei stand der im Mittelpunkt des Prozesses, er hatte laut Anklage die privaten Filme, mit denen die Familie Schumacher erpresst werden sollte, beschafft. Jahrelang hatte er als Sicherheitsmitarbeiter im Schumacher-Anwesen am Genfer See gearbeitet. Markus F., ebenfalls 53, grauhaarig, schmallippig, hatte jegliche Schuld von sich gewiesen. Er habe die Videos nicht weggeschafft, er habe sie nur im Auftrag von Michael Schumachers Frau Corinna digitalisiert und deswegen in sein Zimmer gebracht - und das sei nach einer kurzen Abwesenheit durchwühlt gewesen - und die Videos weg. Das ließ er seinen Anwalt vortragen. Im Prozess aber war deutlich geworden, dass er offenbar aus Enttäuschung über seine Kündigung gehandelt hatte - und er vielleicht nicht alleine war. Womöglich wollte auch eine ebenfalls gekündigte Krankenschwester Schumachers von der Erpressung profitieren. Aber sie lebt in der Schweiz. Ob und wie sie beteiligt war, war nicht zu klären.

Für die Familie von Michael Schumacher ist Markus F. der Haupttäter

Oberstaatsanwalt Müller sieht in dem ganzen Konstrukt eine reine Schutzbehauptung. Eine Durchsuchung von Markus F.s Zimmer sei nicht nachzuweisen. Es gebe keine belastbaren Hinweise auf die Beteiligung der Krankenschwester. Markus F. habe als IT-Experte im Haus der Schumachers auch ohne sie Zugriff auf den Pflegecomputer gehabt. Besonders verwerflich, so der Staatsanwalt, sei der „lange auf Vorrat geplante Vertrauensbruch von Markus F. gegenüber seinen Arbeitgebern“. Dennoch sah er ihn erstaunlicherweise nur der Beihilfe zur versuchten Erpressung schuldig - mit einer entsprechend niedrigen Strafe: ein Jahr auf Bewährung.

Für die Familie von Michael Schumacher ist Markus F. dagegen der Haupttäter. Ihr Anwalt Sven Schnitzer sagte, F. sei der Hintermann der ganzen Erpressung gewesen und forderte, Markus F. zu vier Jahren zu verurteilen - mehr geht nicht am Amtsgericht. Markus F.s Verteidiger Harald Benninghoven dagegen forderte Freispruch. Seinem Mandanten sei nichts nachzuweisen. Und Markus F. selbst? Starrte auf den Tisch - wie schon den ganzen Prozess über. In seinem letzten Wort sagte er nur: „Ich schließe mich den Worten meines Verteidigers an.“

Die verschwundene Festplatte ist übrigens immer noch nicht gefunden - und könnte, so die Befürchtung der Familie Schumacher demnächst wieder auftauchen, für weitere „Geschäftsverhandlungen“. Das Urteil soll noch am Abend ergehen.