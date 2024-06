Kriminelle sollen versucht haben, die Familie des früheren Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher zu erpressen. Das gab die Staatsanwaltschaft Wuppertal an diesem Montag bekannt.

Die Täter hätten gegenüber Mitarbeitenden der Familie behauptet, über Dateien zu verfügen, an deren Nichtveröffentlichung die Familie interessiert sein dürfte. Sie hätten eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert – sonst würden sie die Daten im Darknet veröffentlichen. Als Nachweis hätten die Täter einige Dateien an die Familie übersandt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Durch technische Maßnahmen konnte ermittelt werden, dass die mutmaßlichen Erpresser von Wuppertal aus gehandelt haben. Die Männer sitzen bereits seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei 53 und 30 Jahre alte Männer - Vater und Sohn. Beide stünden aktuell in einer anderen Sache unter Bewährung.

Der Formel-1-Rekordweltmeister hatte sich bei einem Ski-Unfall Ende 2013 schwer verletzt. Seitdem ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Seine Familie ist bereits zuvor Opfer eines Erpressungsversuchs geworden. Das Amtsgericht Reutlingen in Baden-Württemberg hatte 2017 einen damals 25-Jährigen verurteilt, der versucht hatte, die Ehefrau von Schumacher zu erpressen. Er erhielt damals eine Bewährungsstrafe.