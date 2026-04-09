Die Vorwürfe verfolgen Michael Jackson auch viele Jahre nach seinem Tod. Seit 1993 sind sie in der Welt. Damals erhob Evan Chandler erstmals öffentlich den Vorwurf, Michael Jackson habe seinen minderjährigen Sohn Jordan missbraucht. Es folgten zahlreiche weitere Bezichtigungen dieser Art über die Jahre. Strafrechtlich wurde der Sänger nie verurteilt, in einem Prozess im Jahr 2005 wurde er freigesprochen. Er beteuerte zeit seines Lebens seine Unschuld. In diversen Zivilklagen gab es jeweils außergerichtliche Einigungen, viele Millionen soll Jackson insgesamt an mutmaßliche Opfer und deren Familien gezahlt haben. Auch mit der Familie von Jordan Chandler einigte er sich auf eine Zahlung.
Michael JacksonNeue Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson
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Der Film „Michael“ über das Leben von Michael Jackson ist von rechtlichen Problemen und einem Familienstreit um sein Erbe gezeichnet. Nun, kurz vor dem Kinostart, tauchen neue Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger auf.
Von Jürgen Schmieder
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