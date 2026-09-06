Bei einem Unfall eines Amazon -Frachtflugzeugs am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, erklärten Behördenvertreter und die Polizei auf einer Pressekonferenz.

Das Flugzeug war am Sonntagnachmittag (Ortszeit) über die Landebahn hinausgeschossen und hatte Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr rammte die Maschine mehrere Fahrzeuge. Bisher gab es keine genaueren Informationen zu den Todesopfern – damit blieb unklar, ob Besatzungsmitglieder des Flugzeugs oder Menschen am Boden betroffen waren.

Amazon hat mit Amazon Air (Prime Air) eine eigene Frachtfluggesellschaft, um Pakete schneller über lange Distanzen zu transportieren. Ob das Flugzeug beladen war, blieb unklar. Der Flug erfolgte laut Amazon über die Partner-Airline 21 Air.

Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte zuvor auf der Plattform X mit, dass das Flugzeug vom Typ Boeing 767-300 nach der Landung am Miami International Airport über die Landebahn hinausgeschossen sei. Die Maschine war demnach vom Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan auf der zu den USA gehörenden Karibikinsel Puerto Rico gestartet.

Der Flughafen in Miami stellte vorübergehend den Flugverkehr ein, wie er auf X bekannt gab. Später hieß es, dass eine Startbahn geöffnet sei, Passagiere sollten sich aber zugleich bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft informieren. An diesem Wochenende sind wegen des Feiertags Labor Day am Montag viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den großen Verkehrsflughäfen in den USA.