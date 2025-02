Von David Pfeifer, Bangkok

„Good night, Malaysian three seven zero“, so lauteten die letzten Worte, die Zaharie Ahmad Shah, 53, Kapitän von Flug MH370 absetzte, etwa 40 Minuten nachdem die Boeing 777-200 in den frühen Morgenstunden des 8. März 2014 vom Flughafen in Kuala Lumpur abgehoben hatte. Mit diesen Worten verabschiedete er sich von der malaysischen Flugsicherung, die letzte Sichtung auf dem Militärradar erfolgte um 2.22 Uhr malaysischer Zeit. Danach verschwand das Flugzeug vom Radar, drehte aber wohl ab und flog noch stundenlang über den Indischen Ozean.