Einer der mächtigsten mexikanischen Drogenbosse ist in der US-Grenzstadt El Paso festgenommen worden. Ismael „El Mayo“ Zambada, Mitbegründer des Sinaloa-Kartells, wurde zusammen mit einem Sohn seines früheren Partners Joaquín „El Chapo“ Guzmán Loera in Gewahrsam genommen, wie US-Justizminister Merrick Garland am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Unklar ist, ob sie von den Behörden aufgespürt wurden oder sie sich gestellt haben. Mexikanische Medien berichten darüber, Zambada und Joaquín Guzmán López hätten sich selbst ausgeliefert.

Garland kündigte an, gegen beide Männer werde Anklage erhoben, unter anderem wegen der Herstellung und des Schmuggels von Fentanyl. Gegen Zambada liegen in den USA bereits Anklagen vor, etwa wegen Mordes Geldwäsche und Drogenschmuggels. Mit dem Handel von Drogen soll er der Anklage zufolge einen Milliardengewinn gemacht haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Auftragsmörder bezahlt zu haben, um sich „an Rivalen zu rächen“.

Das US-Außenministerium hatte eine Belohnung von bis zu 15 Millionen US-Dollar (13,8 Mio. Euro) für Informationen ausgesetzt, die zur Festnahme des 76 Jahre alten Zambada führen könnten.

„El Mayo und Guzmán López reihen sich ein in eine immer länger werdende Liste von Anführern und Verbündeten des Sinaloa-Kartells, die das Justizministerium in den Vereinigten Staaten zur Rechenschaft zieht“, sagte Garland. Ein weiterer Sohn von „El Chapo“, Ovidio Guzmán, wurde im vergangenen September von Mexiko an die USA ausgeliefert. Der Anführer des Sinaloa-Kartells selbst wurde 2019 in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt. Joaquín Guzmán waren zuvor in Mexiko zwei spektakuläre Gefängnisausbrüche gelungen, bevor er endgültig festgenommen wurde.

Das Kartell selbst gilt als eins der größten und mächtigsten weltweit. Groß wurde durch den Handel mit Methamphetamin und Heroin, auch bei der derzeitigen Fentanyl-Krise in den USA ist das Sinaloa-Kartell beteiligt.