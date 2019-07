Wie ein plötzlicher Wintereinbruch: In der mexikanischen Stadt Guadalajara hat es in der Nacht einen schweren Hagelsturm gegeben. Nun türmt sich der Hagel in den Straßen, als wäre er Schnee. Dieser Mann ist trotzdem im T-Shirt unterwegs. Kein Wunder: in der Gegend hat es tagsüber derzeit knapp 30 Grad.