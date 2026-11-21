In Mexiko ist ein mutmaßlicher Drogenboss festgenommen worden, der zu den zehn Meistgesuchten der US- Bundespolizei FBI zählt. Elitesoldaten fassten den Mann namens Fausto Isidro Meza-Flores und zwei weitere mutmaßliche Angehörige des organisierten Verbrechens am Freitag in der Stadt Guasave im nordwestlichen Bundesstaat Sinaloa, wie das mexikanische Verteidigungsministerium mitteilte.

Während der Aktion kam es nach Medienberichten zu heftigen Auseinandersetzungen, bei denen das Militär auch aus Hubschraubern Schüsse abgegeben haben soll, wie etwa die Zeitung Milenio berichtet. Dem Verteidigungsministerium zufolge blockierten zudem Kriminelle als Reaktion auf die Festnahmen Straßen in mehreren Orten.

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Ein Profi-Baseballspiel in Guasave wurde abgebrochen – Grund sei die Sicherheitslage, teilte die Liga Mexicana del Pacífico auf X mit. In einer Fernsehübertragung des Spiels ist zu sehen, wie Spieler vom Feld rennen, während Knallgeräusche zu hören sind.

Wie die New York Times berichtet, ist die Festnahme des mutmaßlichen Drogenbosses ein bedeutender Erfolg für Mexiko im Kampf gegen die organisierte Kriminalität.

Früherer Rivale von „El Chapo“ Guzmán

Meza-Flores gilt als Chef des Guasave-Kartells. Laut der auf organisierte Kriminalität spezialisierten Plattform Insight Crime gehörte er früher dem Beltrán-Leyva-Kartell an und war in den 2010er-Jahren ein Rivale des Sinaloa-Kartells des inzwischen in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán.

Das FBI hatte eine Belohnung von fünf Millionen US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme des Mannes führen, und setzte ihn im vergangenen Jahr auf seine Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen. Er ist in der US-Hauptstadt Washington wegen des Verdachts auf Drogenhandel sowie Besitz und Gebrauch einer Schusswaffe angeklagt. Seine Bande soll große Mengen an Heroin, Amphetaminen, Kokain, Fentanyl und Cannabis aus Mexiko in die USA geschmuggelt haben.

Gegen den Mann liege sowohl ein Haftbefehl in Mexiko als auch ein Auslieferungsantrag aus den USA vor, hieß es vom Verteidigungsministerium in Mexiko-Stadt.