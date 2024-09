Von Alexander Menden

Wenn man einem jungen Mann begegnet, der die Lippen seltsam schürzt oder trockene Schluckbewegungen macht, könnte es sein, dass er gerade dabei ist, folgende Übung zu machen: Er schafft durch das wiederholte Schlucken ein Vakuum in seinem Mund, sodass die Zunge flach am Gaumen liegt. Die Zungenspitze soll dabei direkt hinter den Vorderzähnen sein, ohne sie zu berühren, der Kiefer entspannt. Einsteiger halten die Zunge zehn bis 20 Sekunden so, Fortgeschrittene verlängern diese Zeitspanne. Ziel ist es, die Zunge den ganzen Tag bequem in dieser Position halten zu können.