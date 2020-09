Von Ralf Wiegand

Gegen den ehemaligen Fußballprofi Christoph Metzelder ist laut Amtsgericht Düsseldorf Anklage erhoben worden. Laut einer schriftlichen Mitteilung wirft die Staatsanwaltschaft dem 39-Jährigen demnach vor, in 29 Fällen kinderpornografische Schriften verbreitet zu haben. In einem Fall lautet der Vorwurf auf Besitz kinderpornografischer und jugendpornografischer Schriften.

Laut der Anklage, die am vergangenen Mittwoch beim Amtsgericht eingegangen sei, soll der ehemalige Fußballnationalspieler im vergangen Jahr drei Frauen per Whatsapp entsprechende Bilder und Videos geschickt haben. Alle sind Zeuginnen in diesem Verfahren. Darüber hinaus soll Metzelder, der früher unter anderem für Schalke 04, Borussia Dortmund und Real Madrid spielte, laut Anklage Anfang September 2019 auf seinem Mobiltelefon 297 Dateien mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt besessen haben.

Ermittler werteten mehrere Datenträger aus

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sich nur sehr karg über die Anklage geäußert. "Vor dem Hintergrund zahlreicher Presseanfragen zu einem Verfahren gegen einen ehemaligen Fußballnationalspieler", teilte die nordrhein-westfälische Ermittlungsbehörde am Freitag mit, sehe sie sich zu "folgender Mitteilung" veranlasst: Im fraglichen Verfahren sei am vergangenen Mittwoch Anklage vor dem Strafrichter beim Amtsgericht "wegen verschiedener Vergehen" erhoben worden. Weitere Details - um welchen Fußballer es geht, welche Taten angeklagt sind - könne die Behörde nicht nennen, weil "der Angeschuldigte" eine entsprechende Entscheidung des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts erwirkt habe.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte auf Nachfrage der SZ - ohne wiederum den Namen des Ex-Profis zu nennen -, dass in dem betreffenden Verfahren "mehrere Datenträger ausgewertet werden mussten, dem Verteidiger Akteneinsicht sowie Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt wurde, im Anschluss sämtliche Beweismittel gesichtet und geprüft wurden" und schließlich Anklage erhoben worden sei.

Metzelder war im September 2019 von Ermittlern während eines Trainerlehrgangs aufgesucht worden, eine Aktion, über die damals die Bild-Zeitung zuerst berichtete. Seitdem wehrt sich der prominente Ex-Fußballer dagegen, dass die Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Namen öffentlich genannt werden. Für Metzelder gilt, wie immer in solchen Fällen, die Unschuldsvermutung.

Weder der Strafverteidiger noch der Medienanwalt Metzelders waren am Freitag persönlich zu erreichen. Daher ist nicht bekannt, wie sich der Beschuldigte zu den Vorwürfen verhält. Das Amtsgericht Düsseldorf muss die Anklageschrift nun prüfen und entscheiden, ob es zu einem Gerichtsverfahren kommt.