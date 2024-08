Von Alex Rühle

Anfangs gab es nur Gerüchte: Festnahme, häusliche Gewalt, Vandalismus. Dann tauchten schnell diese Fotos in einem norwegischen Magazin auf: ein Messer in der Wand, ein zersplitterter Kronleuchter am Boden, daneben ein zerstörtes Handy. Wer da so gewütet hatte, war Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit. In der Wohnung seiner Freundin, die nach Høibys Exzess am 4. August mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Høiby wurde vorübergehend festgenommen.