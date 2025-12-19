Die Lungenerkrankung der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, 52, hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert, weshalb sie demnächst eine Lungentransplantation benötigt. Das gab sie selbst bekannt, in einem Gespräch mit dem norwegischen Fernsehsender NRK in der Sendung „Das Jahr mit der königlichen Familie“.