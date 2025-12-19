Zum Hauptinhalt springen

NorwegenMette-Marit braucht eine neue Lunge

Lesezeit: 2 Min.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit erhielt vor sieben Jahren die Diagnose Lungenfibrose.
Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit erhielt vor sieben Jahren die Diagnose Lungenfibrose. (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Die norwegische Kronprinzessin leidet an Lungenfibrose. Nun hat sich ihr Zustand so stark verschlechtert, dass sie sich auf eine Transplantation einstellt. Ihr Mann sagt: „Das Leben ist nun mal brutal.“

Von Alex Rühle, Stockholm

Die Lungenerkrankung der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, 52, hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert, weshalb sie demnächst eine Lungentransplantation benötigt. Das gab sie selbst bekannt, in einem Gespräch mit dem norwegischen Fernsehsender NRK in der Sendung „Das Jahr mit der königlichen Familie“.

Zur SZ-Startseite

Royals
:„Das Leben ist ein Märchen, bis ich dich getroffen habe“

Er hält sich für ein Reptiloid-Hybridwesen, sie spricht mit Engeln: Die Hochzeit der norwegischen Prinzessin Märtha Louise mit Durek Verrett gibt es nun als Netflix-Doku-Soap. Und weil Verrett dem Königshaus Rassismus vorwirft, hat Norwegen jetzt einen Skandal.

SZ PlusVon Alex Rühle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite