Die Lungenerkrankung der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, 52, hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert, weshalb sie demnächst eine Lungentransplantation benötigt. Das gab sie selbst bekannt, in einem Gespräch mit dem norwegischen Fernsehsender NRK in der Sendung „Das Jahr mit der königlichen Familie“.
Die norwegische Kronprinzessin leidet an Lungenfibrose. Nun hat sich ihr Zustand so stark verschlechtert, dass sie sich auf eine Transplantation einstellt. Ihr Mann sagt: „Das Leben ist nun mal brutal.“
