Mette-Marit ist nun Europas jüngste Königin. Ihre Geschichte an der Seite von Haakon hat so vielversprechend begonnen, dann kam Epstein, dann wurde ihr Sohn verurteilt. Das Märchen? Für die Norweger längst dahin.

Eingeheiratete Bürgerliche haben es nicht immer leicht in royalen Familien, fragen Sie mal Meghan Markle. Die Frau des britischen Prinzen Harry wird in den britischen Boulevardmedien – natürlich unter Berufung auf sogenannte „Palast-Insider“ – gerne „Duchess Difficult“ genannt, für Freunde britischer Wortspiele mitunter auch „Me-gain“. Sie ist demnach eine, die nur auf ihren eigenen Vorteil achten soll, schwierig und eingebildet, eine von außen halt. Aber die britische Königsfamilie ist ja auch ein Sonderfall in Europa.