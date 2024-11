Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, muss für eine Woche in Untersuchungshaft. Das hat das Amtsgericht von Oslo am Mittwochabend entschieden. Wie Osloer Ermittlern nach der Verhandlung mitteilten, steht Høiby im Verdacht, in zwei Fällen Frauen zu sexuellen Handlungen gedrängt zu haben.

Am späten Montagabend hatte die Polizei Høiby in Gewahrsam genommen. Er soll gegen einen Paragrafen verstoßen haben, in dem es um sexuellen Umgang mit einer Person geht, die bewusstlos ist oder sich aus anderen Gründen der Handlung nicht widersetzen kann. „Das Opfer soll nicht in der Lage gewesen sein, sich gegen die Tat zu wehren“, hieß es von den Ermittlern. Zum Geschlechtsverkehr selbst soll es dabei nicht gekommen sein.

Nun gab die Polizei an, noch einen zweiten, ähnlichen Vorfall aufgedeckt zu haben. Damit begründete sie eine Forderung nach zwei Wochen Untersuchungshaft, der das Gericht nun zur Hälfte stattgab. Høiby bestreitet seinem Anwalt zufolge die Vorwürfe. Es handle sich um „katastrophale Fehleinschätzungen“ der Ermittler.

Mehrere Festnahmen in der Vergangenheit

Es war bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass der Prinzessinnen-Sohn in Gewahrsam genommen wurde. Vorige Festnahmen gab es unter anderem wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung. In einer früheren Stellungnahme hatte Høiby eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner Freundin gewalttätig geworden zu sein. Andere Vorwürfe, wie die Misshandlung in engen Beziehungen mit zwei weiteren Frauen, bestreitet er.

Høiby ist Mette-Marits ältester Sohn. Er stammt aus einer früheren Beziehung der Prinzessin. Zusammen mit Thronfolger Kronprinz Haakon (51) hat sie zwei weitere Kinder, die Erbprinzessin Ingrid Alexandra (20) und den Prinzen Sverre Magnus (18). Høiby gehört zwar zur Königsfamilie, trägt aber keinen Prinzentitel und ist auch kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.