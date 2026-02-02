Zum Hauptinhalt springen

Epstein-Akten„Einfach nur peinlich“

Mette-Marit sagte, Epstein trage die Verantwortung für seine Taten, sie aber hätte seinen Hintergrund prüfen und erkennen müssen, „was für ein Mensch er war“.
Mette-Marit sagte, Epstein trage die Verantwortung für seine Taten, sie aber hätte seinen Hintergrund prüfen und erkennen müssen, „was für ein Mensch er war“. (Foto: Jens Kalaene/Jens Kalaene/dpa)

In den neuen Epstein-Akten taucht der Name von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit Hunderte Male auf. Sie hatte über Jahre engen Mail-Kontakt mit dem Sexualstraftäter. Die Enthüllungen könnten kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt für sie kommen.

Von Alex Rühle

„Es ist einfach nur peinlich!“ Das sagte die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit am Samstagabend beim staatlichen Rundfunksender NRK. Zuvor war herausgekommen, dass sie jahrelang engen Mail-Kontakt mit Jeffrey Epstein gehabt hatte.

