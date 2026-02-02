„Es ist einfach nur peinlich!“ Das sagte die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit am Samstagabend beim staatlichen Rundfunksender NRK. Zuvor war herausgekommen, dass sie jahrelang engen Mail-Kontakt mit Jeffrey Epstein gehabt hatte.
In den neuen Epstein-Akten taucht der Name von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit Hunderte Male auf. Sie hatte über Jahre engen Mail-Kontakt mit dem Sexualstraftäter. Die Enthüllungen könnten kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt für sie kommen.
Die norwegische Kronprinzessin leidet an Lungenfibrose. Nun hat sich ihr Zustand so stark verschlechtert, dass sie sich auf eine Transplantation einstellt. Ihr Mann sagt: „Das Leben ist nun mal brutal.“
