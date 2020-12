"Me Too" in Japan

Shoko Arai, 51, wurde vor neun Jahren als einzige Frau in den Stadtrat von Kusatsu gewählt. Dann geriet sie in die Mühlen der Männergesellschaft.

Von Thomas Hahn

Ein neuer Tag ist angebrochen, im Kampf um Wahrheit und Ehre. Shoko Arai sitzt aufrecht auf einem Podium in Tokio. Internationale Medienvertreter sind gekommen wegen ihr. Als sie vor neun Jahren zum ersten Mal als einzige Frau in den Stadtrat von Kusatsu in der japanischen Präfektur Gunma gewählt wurde, wollte sie eigentlich nur eine gute Lokalpolitikerin sein. Dann geriet sie in die Mühlen der Männergesellschaft, und jetzt hört sie nicht mehr auf, mutig zu sein. Die Pressekonferenz im Club der Auslandskorrespondenten scheint sie nicht nervös zu machen. Ihre Miene ist unbewegt. Ihre Erklärung beginnt mit einem kurzen, klaren Satz: "Es ist Tatsache, dass ich vom Bürgermeister Kuroiwa sexuell angegangen wurde."

Kusatsu ist ein alter Kurort. 6200 Menschen wohnen hier. Die meisten leben vom Fremdenverkehr um die heißen Quellen, und ab und zu erinnert sie der benachbarte Vulkan Shirane an die Gewalten der Natur. Vor drei Jahren brach er aus. Ein Mensch starb, andere wurden verletzt. Aber die Geschichte, die den Ort jetzt erschüttert, ist anders. Keine Laune der Natur, sondern das Lehrstück eines gesellschaftlichen Grundsatzproblems. Shoko Arai, 51, hat ihren Platz als Stadträtin verloren, weil sie öffentlich erklärt hat, der Bürgermeister Nobutada Kuroiwa, 73, habe sie am 8. Januar 2015 in seinem Büro zum Sex gezwungen. Auf einmal ist Kusatsu der Symbolort für die Macho-Herrschaft im stolzen Hightech-Staat.

Japans Frauen werden selbstbewusster, deshalb kommt das Thema Gleichstellung immer häufiger auf im Inselstaat. Es gibt Einsprüche gegen den Umstand, dass Frauen in manchen Unternehmen keine Brille tragen dürfen oder Stöckelschuhe tragen müssen. Es formieren sich feministische Demonstrationen. Die Journalistin Shiori Ito wurde berühmt, weil sie gegen alle Widerstände zeigte, wie schwierig es in Japan ist, Anzeige wegen Vergewaltigung zu erstatten. Erst im Dezember 2019, viereinhalb Jahre nach der Tat, urteilte ein Tokioter Zivilgericht, dass der bekannte Fernsehjournalist Noriyuki Yamaguchi eine Entschädigung zahlen müsse; das Berufungsverfahren schwebt.

Und nun richten sich die Blicke also auf Shoko Arai. Zum ersten Mal machte sie die Anschuldigung in einem E-Book öffentlich, das der Autor Iizuka Reiji im November 2019 unter dem Titel "Kusatsu Onsen: Tiefschwarze Dunkelheit" herausbrachte. Darin sagt sie, der Bürgermeister habe sie "plötzlich an sich herangezogen, mich geküsst und zu Boden gestoßen": Sie habe sich nicht von ihm befreien können. Nobutada Kuroiwa sagt: "Ich habe nie auch nur einen einzigen Finger an sie gelegt." Er hat Strafanzeige wegen Verleumdung gestellt und will vor dem Zivilgericht eine Entschädigung erwirken.

Bürgermeister Nobutada Kuroiwa, 73, streitet den Vorwurf der sexuellen Belästigung ab. Bisher konnte er auf die Unterstützung seiner Gemeinde bauen. (Foto: Rodrigo Reyes Marin via www.imago-images.de/imago images/ZUMA Wire)

Internationale Medien sehen einen neuen Fall der "Me Too"-Bewegung. In der Heimat dagegen spürt Shoko Arai den Widerstand des Establishments. Im Dezember 2019 wählten ihre männlichen Mitabgeordneten sie mit neun zu eins Stimmen aus dem Stadtrat, weil Shoko Arai mit ihren "skandalösen" Bemerkungen "die Würde der Versammlung verletzt" habe. Shoko Arai beschwerte sich bei der Präfektur-Regierung und bekam Recht. Es folgte ein Referendum in Kusatsu, das der Bürgermeister selbst unvermeidlich fand. Es gab einen Wahlkampf mit Anti-Arai-Plakaten. Ergebnis: Über 90 Prozent gegen Arai bei einer Wahlbeteiligung von 53,66 Prozent.

Shoko Arai wundert das deutliche Votum nicht. Denn wie so oft in den kleinen Welten der Lokalpolitik schließen sich schnell die Reihen, wenn jemand nicht mehr dazu gehören soll. Und für japanische Verhältnisse ist sie gerade so etwas wie ein leibhaftiger Affront.

Frauen in der Politik sind in Japan noch die Ausnahme. Im Regierungskabinett des rechtskonservativen Premierministers Yoshihide Suga gibt es nur zwei. Von den 47 Präfekturen werden nur zwei von einer Frau geführt. Die australischen Gleichstellungs-Expertinnen Emma Dalton und Caroline Norma schreiben, dass 2019 nur 9,9 Prozent der Parlamentsplätze in Japans Kleinstädten und Dörfern von Frauen besetzt waren. Als Shoko Arai zum ersten Mal an eine Kandidatur dachte, bekam sie gleich Gegenwind. "Mein Mann und meine Eltern waren sehr dagegen, sie meinten, eine Hausfrau sollte zuerst ihre Familie schützen", sagte sie mal in einem Interview.

Und jetzt spürt sie erst recht die Kräfte der Männermacht. Das Referendum? Sei ja von den Stadtratsmitgliedern ausgegangen. "Die meisten sind Chefs von Hotels oder traditionellen Gasthäusern und viele Einwohner deren Angestellte", erklärt Shoko Arai, "wie könnten die Leute eine Unterschrift für eine Misstrauenswahl verweigern, wenn sie ihr Chef oder Arbeitgeber darum bittet?" Kuroiwa fragt, warum sie nicht zur Polizei gegangen sei mit ihrer Anschuldigung. Shoko Arai verweist auf die "sehr engen Beziehungen des Bürgermeisters zur örtlichen Polizei": "Da ist es schwierig, das Gefühl zu haben, dass es in dieser Umgebung okay wäre, darüber zu reden."

Wie wird der Streit enden? Nobutada Kuroiwa ist in Kusatsu geboren, war erst Elektriker, baute dann einen Kraftstoffvertrieb auf, kam 1983 in den Stadtrat, 2010 auf den Bürgermeisterposten. Er trägt einen dunklen Anzug und steht für die Ordnung, die immer herrschte. Shoko Arai ist eine Zugezogene. Sie kam nach Kusatsu, weil die heißen Quellen gut gegen ihre Neurodermitis waren. Als erste Stadträtin brachte sie einen neuen Klang in den Ort. Jetzt lässt sie nicht locker. Sie berichtet, drei Frauen hätten sich bei ihr gemeldet, die der Bürgermeister ebenfalls belästigt habe. Sie bringt Kusatsus Ordnung durcheinander. Und viele Einheimische sehen nicht, dass das ein Fortschritt ist.