22. August 2018, 13:48 Uhr #MeToo Deutsche Schauspielerin verklagt Harvey Weinstein

Eine deutsche Schauspielerin wirft Harvey Weinstein vor, sie vergewaltigt zu haben.

Weinsteins Anwältin weist die Vorwürfe als "unwahr" zurück.

Dutzende Frauen haben bereits zuvor Anschuldigungen gegen den ehemaligen Filmproduzenten erhoben, er ist mittlerweile in sechs Fällen wegen Sexualdelikten angeklagt.

Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Angelina Jolie und Rose McGowan - vier prominente Beispiele auf der langen Liste an Frauen, die dem US-Filmmogul Harvey Weinstein vorwerfen, sie bedrängt, begrapscht oder vergewaltigt zu haben. Nun meldet sich eine weitere Schauspielerin zu Wort, die von Weinstein vergewaltigt worden sein soll. Sie möchte anonym bleiben und tritt unter dem Pseudonym "Emma Loman" an die Öffentlichkeit, wie ihr New Yorker Anwalt John G. Balestriere mitteilte.

Die Deutsche, die seit dem Jahr 2004 als Model, Schauspielerin und Produzentin tätig ist, reichte am Montag bei einem Bezirksgericht in Kalifornien eine Klage gegen Harvey Weinstein ein. Sie wirft ihm vor, sich während des Filmfestivals in Cannes im Jahr 2006 an ihr vergangen zu haben. Der Filmmogul habe sie unter dem Vorwand in seine Hotelsuite eingeladen, ihre Karriere mit ihr besprechen zu wollen. Dann habe er sie überwältigt und vergewaltigt, wie es in der Anklage heißt. Im Anschluss habe Weinstein ihr mehrmals deutlich gemacht, dass er ihre Karriere ruinieren könnte, sollte sie an die Öffentlichkeit gehen. Deswegen bewahrte sie laut Anklage zunächst Stillschweigen.

Weinstein ist mittlerweile wegen sechs Sexualdelikten angeklagt. Dutzende Frauen haben Vorwürfe gegen Weinstein erhoben. Der Hashtag #MeToo wurde in diesem Zusammenhang zum Sammelruf für den Kampf gegen sexuelle Gewalt. Weinstein, der sich gegen eine Kaution von einer Million Dollar auf freiem Fuß befindet, bestritt die Vorwürfe stets - so auch im aktuellen Fall.

Weinsteins Anwältin Phyllis Kupferstein wies die Darstellung von Emma Loman als "unwahr" zurück. Zudem seien sie bereits verjährt, hieß es in einer Stellungnahme, die der dpa vorliegt. Man werde sofort Schritte unternehmen, um die Klage abzuweisen.