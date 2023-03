© dpa

Methamphetamin in Bierdosen: Polizei in Neuseeland warnt. Nach dem Tod eines jungen Mannes in Neuseeland hat die Polizei die Bürger vor mit Drogen versetzten Bier in Dosen gewarnt. Zuvor sei auf einem Industriegelände in Manukau bei Auckland eine große Menge "Honey Bear House Beer" beschlagnahmt worden.