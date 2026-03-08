Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in Rheinland-Pfalz angerichtet. Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz , wie ein Polizeisprecher sagte.

„Heute Abend kam es gegen 19.00 Uhr im Koblenzer Stadtteil Güls zum Einschlag eines verglühten Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt“, teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. „Nach den uns vorliegenden Informationen besteht keine Gefahr mehr.“

Zuvor hielt eine bis dahin vielen Menschen unbekannte Lichterscheinung in weiten Teilen Westdeutschlands die Bevölkerung am Abend in Atem. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.

Anrufer hätten von einem „hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein“ beziehungsweise einem „Feuerblitz am Himmel“ berichtet, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Auch über eine Rakete sei spekuliert worden. Es gebe jedoch „keinerlei Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis“.