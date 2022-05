Met Gala in New York

Von Kerstin Lottritz

Eines haben alle roten Teppiche dieser Welt gemeinsam: Sobald Blake Lively ihre Füße auf die roten Fusseln des wichtigsten Accessoires einer jeden Veranstaltung setzt, wissen die Schaulustigen, was an diesem Abend modisches Gesprächsthema sein wird. Bei der Eröffnung einer Ausstellung über amerikanische Mode am Montagabend im New Yorker Metropolitan Museum, der sogenannten Met Gala, kristallisierte sich schnell heraus: Wer was auf sich hält, schmückt erst mal seinen Kopf. Die Schauspielerin trug nicht nur eine atemraubende Robe, die sich auf den Stufen des Museums von Rosé in Hellblau verwandelte, sondern auch ein roséfarbenes Krönchen im Haar.

Detailansicht öffnen (Foto: Angela Weiss/AFP)

Sogar Anna Wintour, Chefredakteurin der US-Ausgabe der Vogue, ließ ausnahmsweise ihre Sonnenbrille zu Hause und setzte stattdessen auf das königliche It-Piece des Abends. Insgesamt mehr als drei Stunden dauerte das Schaulaufen vor dem Museum, dessen Dresscode als "vergoldeter Glamour" ausgegeben worden war - in Erinnerung an eine wirtschaftliche Blütezeit der USA Ende des 19. Jahrhunderts.

Detailansicht öffnen (Foto: Angela Weiss/AFP)

Wintours Kollege Hamish Bowles zeigte, dass auch die Männer den Auftritt bei der Met Gala als eins der schrillsten Ereignisse des Party-Jahres prägen, das sogar die Oscar-Verleihung in den Schatten stellt. Huldvoll trug Bowles eine Federkrone, als habe er sein Leben lang nie etwas anderes getan.

Detailansicht öffnen (Foto: Angela Weiss/AFP)

Unternehmerin Natasha Poonawalla hielt mit ihrem aufwändigen Kopfschmuck wenigsten den Corona-Abstand zu anderen Gästen ein. Wegen der Pandemie hatte die traditionell am ersten Montag im Mai stattfindende Gala in den vergangenen zwei Jahren abgesagt werden müssen und wurde dann schließlich im September 2021 nachgeholt - zur Eröffnung der Mode-Ausstellung "In America: A Lexicon of Fashion". Mit der Gala am Montag wurde nun der zweite Teil der Ausstellung eröffnet, "In America: An Anthology of Fashion" über die Entstehungsgeschichte der amerikanischen Mode.

Detailansicht öffnen (Foto: Angela Weiss/AFP)

Mein Armband, meine Ringe, meine Zopfbänder: Der in Jamaika geborene Designer Edvin Thompson peppte seinen dunkelblauen Anzug mit protzigem Goldschmuck auf.

Detailansicht öffnen (Foto: Brendan McDermid/Reuters)

Ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkte der Federkopfschmuck von Schauspielerin Sarah Jessica Parker. Vielleicht eine Hommage an die späten Nullerjahre, als die Fascinator-Hüte auf den roten Teppichen noch viel beachtet waren.

Detailansicht öffnen (Foto: Angela Weiss/AFP)

Wer ist seit Jahrzehnten das Symbol für Glamour und Glitzer? Natürlich, Marilyn Monroe. Kim Kardashian sorgte auf dem roten Teppich für einen Höhepunkt, als sie im Original-Kleid der Mode-Ikone auftauchte. Die beigefarbene Glitzerrobe soll Monroe getragen haben, als sie 1962 dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy das legendäre Geburtstagsständchen hingehaucht hat. Kim Kardashian, die sich für den Auftritt ihr Haar Platinblond gefärbt hatte, schritt zwar nicht singend, dafür aber plaudernd an den Fotografen vorbei. Sie habe extra sieben Kilo abgenommen, um in das Kleid zu passen, erzählte sie an der Seite ihres neuen Freundes, Komiker Pete Davidson.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/AP)

Schwester Kourtney blieb dem Crop-Top-Trend und ausgiebigen Liebesbekundungen mit ihrem Verlobten, dem Schlagzeuger Travis Barker, treu. Drei weitere Kardashian-Schwestern samt Mutter kamen zur "Party des Jahres". "Ich bin so stolz auf all ihre Outfits, und wir haben uns alle gemeinsam fertig gemacht", erzählte Mutter Kris Jenner.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Den wohl puristischsten Look des Abends präsentierte Model Cara Delevigne: Sie kleidete sich in einen Hauch von Goldstaub.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Sängerin Lizzo erschien in einem überdimensionalen schwarz-goldenen Mantel und nutzte den Auftritt auf dem roten Teppich für ein kleines Querflöten-Konzert. "Ich fühle mich wie ein Kunstwerk."

Detailansicht öffnen (Foto: Brendan McDermid/Reuters)

Es war ein Abend, an dem die außergewöhnlichen Outfits - und die Kunst - im Mittelpunkt der Gespräche standen. Die Probleme der Welt blieben weitgehend außen vor. Nur kurz wurde während des Livestreams vom roten Teppich um Spenden für die Ukraine im Krieg gegen Russland aufgerufen. Und am Ende war es dann noch Tech-Milliardär Elon Musk, der gerade versucht, Twitter zu übernehmen, und darin kein geringeres Ziel sieht, als mal wieder die Welt verändern zu wollen: "Wenn alles so läuft wie geplant, ist es mein Ziel, Twitter so inklusiv wie möglich zu machen und es von einem so breiten Teil des Landes und der Welt wie möglich nutzen zu lassen, und dass sie es interessant finden und unterhaltsam und dass es die Welt besser macht."