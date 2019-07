26. Juli 2019, 17:03 Uhr Überfall auf Mesut Özil in London Mit Fäusten gegen Messer

Die beiden Fußballer Mesut Özil und Sead Kolasinac, beide bei Arsenal London unter Vertrag, sind in London überfallen und mit zwei Messern bedroht worden.

Vermutlich hatten es die Täter auf den Geländewagen Özils abgesehen. Özil und Kolasinac konnten den Diebstahl jedoch verhindern.

In London gibt es immer wieder Raubüberfälle auf offener Straße. Häufig handelt es sich dabei um Taten verfeindeter Gangs.

Von Björn Finke , London

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist in London nur knapp einem Raubüberfall entkommen. Der 30-Jährige, der für Arsenal London kickt, fuhr am Donnerstagnachmittag in seinem teuren Mercedes-Geländewagen durch Nordwest-London, zusammen mit seinem Teamkollegen und Freund Sead Kolasinac.

Bei einem Stopp bedrohten zwei mit Messern bewaffnete Motorradfahrer das Duo. Vermutlich hatten sie es auf den Wagen abgesehen. Doch sie hatten nicht mit dem Mut des 26-jährigen Kolasinac gerechnet. Der Deutsch-Bosnier, der früher für Schalke gespielt hat, stieg aus dem Auto; Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie er die Täter mit bloßen Fäusten angreift.

Özil und Kolasinac fuhren dann weiter, wurden allerdings mehr als einen Kilometer weit von den Räubern verfolgt. Schließlich hielt der Mittelfeld-Spieler vor einem türkischen Restaurant, in das er mit Kolasinac flüchtete. Angestellte des Restaurants vertrieben die Verbrecher. Fotos in britischen Medien zeigen Özil, wie er vor dem Restaurant mit Polizisten redet. Ein Sprecher von Arsenal London sagte, dass es beiden Spielern gut gehe und sie weiter trainieren würden. Scotland Yard, die Londoner Polizeibehörde, bestätigte, dass es zu solch einem Vorfall gekommen sei, nannte aber wie üblich keine Namen der Beteiligten. Die Täter seien noch nicht gefasst, hieß es.

In der Hauptstadt gibt es immer wieder Raubüberfälle auf offener Straße, bei denen die Täter Mopeds oder Motorräder nutzen und mit Messern bewaffnet sind. Oft haben es die Verbrecher auf die Handys telefonierender Fußgänger abgesehen. Allerdings lieferte sich ein anderer Fußball-Profi vor drei Jahren schon einmal eine Verfolgungsjagd mit Motorradfahrern. Andy Carroll, der damals Stürmer beim Londoner Klub West Ham United war, fuhr in seinem Mercedes-Geländewagen heim vom Trainingsgelände, als ihn zwei Motorradfahrer zum Anhalten zwingen wollten. Er gab jedoch Gas und schüttelte die beiden Motorräder schließlich ab. Einer der beiden Täter wurde gefasst und 2017 zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Premierminister Johnson will die Straßen sicherer machen

Dass Özils Angreifer Messer benutzten, bestätigt einen traurigen Trend. Im vergangenen Jahr wurden in England und Wales gut 47 000 Verbrechen mit Messern oder anderen scharfen Gegenständen begangen, so viele wie nie zuvor und acht Prozent mehr als 2017. Das zeigen Statistiken der Polizeibehörden. Raubüberfälle stehen für 42 Prozent dieser Vergehen, 46 Prozent entfallen auf versuchte und begangene Körperverletzung. In den vergangenen Monaten machte auch eine Reihe von Morden mit Messern Schlagzeilen: In Großstädten wie London tragen offenbar Jugendgangs ihre Bandenkriege mit Stichwaffen aus.

Die Bekämpfung der Kriminalität soll ein wichtiges Thema der neuen Regierung werden. Der konservative Premierminister Boris Johnson sagte, er wolle "unsere Straßen sicherer machen". Dafür möchte der frühere Londoner Bürgermeister 20 000 zusätzliche Polizisten einstellen. Außerdem berief er mit Priti Patel eine Innenministerin, die sehr harte Positionen vertritt. Einst forderte sie sogar die Einführung der Todesstrafe, was sie aber inzwischen zurücknahm. Während des innerparteilichen Wahlkampfes für den Posten des Premiers versprach Johnson zudem, es für die Polizei einfacher zu machen, Bürger anzuhalten und auf Waffen und Drogen hin zu untersuchen. Solche Durchsuchungen sind umstritten, da sie erfahrungsgemäß meist Angehörige von Minderheiten treffen.