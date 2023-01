Messerattacke in Regionalzug - was bisher bekannt ist

Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein sind Mittwochnachmittag zwei Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Das bestätigte die Polizei am Abend. Außerdem wurde auch der inzwischen festgenommene mutmaßliche Täter "mittelschwer verletzt", wie eine Polizeisprecherin der SZ sagte. Noch sind viele Fragen rund um die Zugattacke ungeklärt.

Im Laufe des Tages wollen sich Polizei und Staatsanwaltschaft zur Identität der beiden Todesopfer und zum Stand der Ermittlungen äußern. Ein Detail ist schon bekannt: Bei den Todesopfern der Messerattacke handelt es sich um eine 16 Jahre alte Jugendliche und einen 19 Jahre alten Mann. Das sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag in Kiel. Weitere Informationen würden im Lauf des Tages folgen. Sütterlin-Waack und die Polizeidirektion Itzehoe haben für 14 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt.

Wie die Tat ablief

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag im Regionalexpress, der zwischen Kiel und Hamburg verkehrt. Der erste Alarm von einem der Passagiere ging um 14.58 Uhr bei der Polizei ein, danach folgten rasch weitere Notrufe, die meldeten, dass ein Mann Mitreisende mit einem Messer attackiere. Etwa 120 Fahrgäste seien in dem Zug gewesen, hieß es von der Polizei am Abend. Zunächst war von lediglich 70 Personen die Rede gewesen.

Im Bahnhof des kleinen Ortes Brokstedt im Kreis Steinburg kam der Zug dann zum Stehen. Brokstedt ist ein regulärer Halt dieser Regionalexpress-Linie. Danach, so berichtete eine Polizeisprecherin der SZ, habe "sich die Szenerie auf den Bahnsteig verlagert". Ersthelfer hätten den mutmaßlichen Täter dort bis zum Eintreffen der Polizei festsetzen und fixieren können.

In einem Bericht der Lübecker Nachrichten hieß es, dass die Menschen im Zug Panik bekommen hätten, als drei Mädchen in einen Waggon gestürmt seien und von einem Mann mit Messer berichtet hätten. Als der Zug in Brokstedt stoppte, hätten die Passagiere die Wagen fluchtartig verlassen. In anderen Medienberichten werden Augenzeugen zitiert, die ähnliche Szenen schildern. In den Zugwagen seien zahlreiche Blutspuren zu sehen gewesen.

Der mutmaßliche Täter

Der Mann, der die Zugpassagiere attackiert hat, wurde nach der Tat in eine Klinik gebracht. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut der schleswig-holsteinischen Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) um einen staatenlosen Palästinenser. Laut Polizei ist er 33 Jahre alt. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, gibt es Hinweise aus Sicherheitskreisen, dass der Mann geistig verwirrt sein könnte. Bisher sei er nicht als Extremist aufgefallen. Wie Bild und Welt schreiben, soll der Mann zuvor wegen diverser Delikte auffällig geworden sein und bis vor wenigen Tagen noch in U-Haft gesessen haben.

Der Polizeieinsatz und der Zugverkehr auf der Strecke

Die Polizei sperrte nach der Tat den Bahnhof und die Bahnsteige ab. Die unverletzten Passagiere wurden in einem nahegelegenen Gasthof befragt, die Schwerverletzten in Krankenhäuser gebracht. Mehrere Beamte der Spurensicherung, die in weißen Schutzoveralls arbeiteten, waren bis zum Abend im Zug und am Bahnsteig im Einsatz. Gegen 20 Uhr wurde der Zug schließlich von einem Bahn-Mitarbeiter weggefahren.

Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Hamburg und Kiel beziehungsweise Flensburg wurde vorübergehend gestoppt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen davon waren nicht nur Regionalzüge, sondern auch IC- und ICE-Verbindungen.

Reaktionen auf die Tat

Innenministerin Sütterlin-Waack wurde gegen 15.45 Uhr während einer Landtagssitzung über die Tat informiert. "Es ist ganz furchtbar, wir sind alle erschrocken und entsetzt, dass so etwas passiert ist", sagte sie dem NDR. Die Polizei sowie die Bundespolizei, die für den Bahnverkehr und die Sicherheit auf den Bahnhöfen zuständig ist, seien mit starken Kräften am Tatort. Außerdem die Staatsanwaltschaft und ein Kriseninterventionsteam. Auch die Ministerin selbst fuhr noch am Abend nach Brokstedt. Sie dankte Polizei und Rettungskräften für ihren Einsatz. "Für mich steht fest, dass sich die entsetzliche Tat gegen jede Menschlichkeit richtet", sagte sie.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich geäußert und ihr Mitgefühl ausgedrückt. "All unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser furchtbaren Tat und ihren Familien", schrieb Faeser auf Twitter.

Die Deutsche Bahn schrieb in einer Mitteilung: "Den Angehörigen der Opfer gehört unser tiefes Mitgefühl. Den Verletzten wünschen wir eine baldige und vollständige Genesung."

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einer schrecklichen und sinnlosen Tat. "Schleswig-Holstein trauert - das ist ein furchtbarer Tag", sagte Günther. Er sei in Gedanken und Gebeten bei den Betroffenen, bei allen, die um einen geliebten Menschen trauerten oder um Verletzte bangten. Günther dankte den Einsatzkräften für deren Arbeit und auch denen, die sich um die Passagiere und Zeugen im Zug sowie um die Verletzten gekümmert hätten. Nach der tödlichen Messerattacke hat die schleswig-holsteinische Landesregierung Trauerbeflaggung angeordnet.