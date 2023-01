Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein sind zwei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Das bestätigt die schleswig-holsteinische Innenministerin, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), am Nachmittag. In mehreren Berichten heißt es, dass einer der Verletzten in Lebensgefahr schwebe.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr. Ein Mann sei im Zug mit einem Messer auf Reisende losgegangen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Wie die Lübecker Nachrichten schreiben, handelt es sich um den Regionalexpress RE7, der zwischen Flensburg und Hamburg verkehrt. Im Bahnhof des kleinen Ortes Brokstedt im Kreis Steinburg sei der Zug außerplanmäßig zum Stehen gekommen, möglicherweise weil Reisende oder jemand vom Zugpersonal eine Notbremsung veranlasst haben. In dem Bericht heißt es auch, dass die Menschen im Zug Panik bekommen hätten, als drei Mädchen in einen Waggon hineingestürmt seien und von einem Mann mit Messer im Zug berichtet hätten.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter kurz nach dem Vorfall in Brokstedt festgenommen, so der Sprecher der Bundespolizei. Es soll sich laut NDR um einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren handeln. Bei der Tat soll er sich auch selbst verletzt haben. Er wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei noch unklar.

Auf dem Bahnhof von Brokstedt läuft ein Großeinsatz der Polizei. Das Gelände wurde abgesperrt und der Zugverkehr unterbrochen. Zwischen Neumünster und Elmshorn fahren derzeit keine Züge, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

"Den Angehörigen der Opfer gehört unser tiefes Mitgefühl. Den Verletzten wünschen wir eine baldige und vollständige Genesung", schrieb das Zugunternehmen.

"Es ist ganz furchtbar, wir sind alle erschrocken und entsetzt, dass so etwas passiert ist", sagte Innenministerin Sütterlin-Waack dem NDR. Die Polizei sowie die Bundespolizei, die für den Bahnverkehr und die Bahnhöfe zuständig ist, seien vor Ort. Außerdem die Staatsanwaltschaft und ein Kriseninterventionsteam.