Von Yannik Achternbosch

Der Daseinszweck eines Mikrofons ist ja, so besagt es sein aus dem Griechischen stammender Name, kleine Stimmen groß zu machen, also die Botschaft so zu verstärken, dass sie auch ankommt. Manchmal passiert es aber, dass auch Nicht-Botschaften ausgesendet werden, dann nämlich, wenn der Sprecher oder die Sprecherin nicht damit rechnet, dass das Mikrofon schon oder noch eingeschaltet ist. Man erinnert sich an Joe Bidens gepresstes "stupid son of a bitch" über einen Fox-News-Journalisten oder an Annalena Baerbocks "Scheiße" nach ihrer Kanzlerinnen-Bewerbungsrede.

Besondere Aufmerksamkeit erfahren Mikrofon-Pannen natürlich, wenn dadurch ersichtlich wird, was prominente Menschen wirklich denken. Eine aktuelle Begebenheit zeigt aber, dass auch der umgekehrte Fall - was denken Menschen wirklich über Prominente - sehr unterhaltsam sein kann: Klausur des Bundeskabinetts auf dem brandenburgischen Schloss Meseberg, vor herrschaftlicher Kulisse sind drei Rednerpulte aufgebaut, gleich sollen die Herren Scholz, Habeck und Lindner vor der Presse auftreten. Der Livestream läuft schon, obwohl die Ampelkoalitionäre noch nicht zu sehen sind, sondern nur der Pulk Pressefotografen mit ihren Kameras. Weil die drei Herren auf sich warten lassen, beginnen die Fotografen mit Smalltalk - der dank der Mikrofone auf den Rednerpulten potenziell weltweit zu hören ist.

"Das Gute an Scholz ist, er geht ja immer langsamer", sagt eine Fotografenstimme. Die äußerst ausgeruhte Art des Bundeskanzlers kommt ja bei den Wählerinnen und Wählern nicht immer gut an, aber Menschen mit Kameras sehen darin offensichtlich einen Vorteil: Da verwackelt wenigstens nichts. Insgesamt scheinen die Fotografen keine allzu großen Erwartungen an den Auftritt des Regierungstrios zu haben. "Wollt ihr diesen wirklich unglaublichen Augenblick einfangen, wenn die da in der Tür stehen?", sagt einer. Eine andere Stimme äußert eine verwegene Hoffnung: "Kann ja auch sein, dass die jetzt gleich so einen Walk machen. Wir sind eine tolle Koalition oder so."

Detailansicht öffnen Da sind sie ja endlich: Robert Habeck, Olaf Schoz und Christian Lindner bei ihrem Pressestatement. (Foto: Chris Emil Janssen/Imago)

Es geht auch noch kurz um persönliche Dinge, Rückenschmerzen zum Beispiel und wie ungünstig es ist, wenn man für ein Bild in die Hocke geht und danach nicht mehr aufstehen kann. Irgendwann öffnen sich dann doch die Schlosstüren, der Augenblick ist zwar nur mittelunglaublich, aber das Klackern der Kameraauslöser dennoch ohrenbetäubend und bestens zu hören über die Mikrofone. Aus dem erhofften Koalitionswalk wird übrigens leider nichts, die drei Herren gehen schnurstracks zu den Pulten und sprechen ihre Botschaften, die diesmal tatsächlich für die Ohren der Öffentlichkeit bestimmt sind.