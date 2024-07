Interview von Moritz Geier

Es ist noch nicht lang her, da packte einen die Existenzangst, wenn im Supermarkt ein Lebensmüder ohne Befugnis in die eigene Eineinhalb-Meter-Hochsicherheitsperrzone drang. Heute aber ist Drängeln wieder sexy, und beim Wort Abstandsregel denkt man eher an Fußball und irgendwas, das nicht mal der VAR versteht. Während der EM feierten die Fans in riesigen Menschenmengen, naar links, naar rechts, wohin man auch blickte: ein einziger Crowdsalat. Sozialpsychologin Anna Sieben von der Bergischen Universität Wuppertal weiß, was der Mensch in der Masse zu finden erhofft.