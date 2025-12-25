In Melbourne ist das Auto eines Rabbiners in Flammen aufgegangen, wie australische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Zum Zeitpunkt des Brandes war das Auto am Straßenrand abgestellt, verletzt wurde niemand. Das Dach war mit einem Banner mit der Aufschrift „Happy Chanuka!“ verziert. Die Polizei machte zunächst keine genauen Aussagen zum Tatmotiv, auch von einer Festnahme ist bisher nichts bekannt.

Premierminister Anthony Albanese sprach von einer „unbegreiflichen“ Tat und rief erneut zum gemeinsamen Kampf gegen Hass und Antisemitismus auf. „Was sind das für bösartige Ideologien und Gedanken, die jemanden zu einer Zeit wie dieser antreiben?“, sagte er bei einer Veranstaltung in Sydney zum Weihnachtsfest, das in Australien traditionell am 25. Dezember gefeiert wird.

Am jüdischen Feiertag Channuka war es anderthalb Wochen zuvor zu einem Attentat in Sydney gekommen, zwei Männer hatten 15 Menschen bei den Feierlichkeiten am Bondi Beach erschossen. Einer der Täter wurde von der Polizei getötet, der andere sitzt in Haft. Am Mittwochabend war außerdem ein weiter Mann vor Gericht gestellt worden, er hatte sich im Netz antisemitisch geäußert und die beiden Täter verteidigt. Bei einer Hausdurchsuchung fand die australische Polizei bei ihm sechs Waffen, 4000 Schuss Munition und Hinweise auf eine extremistische Gesinnung.

Der australischen Sonderbeauftragten für den Kampf gegen Antisemitismus zufolge haben judenfeindliche Vorfälle seit dem Überfall palästinensischer Terroristen auf Israel im Oktober 2023 und dem darauffolgenden Beginn des Gaza-Kriegs drastisch zugenommen. Landesweit seien allein in den zwölf Monaten danach mehr als 2 000 Fälle gemeldet worden, darunter Drohungen, Einschüchterungsversuche, gewaltsame Übergriffe und Sachbeschädigungen.