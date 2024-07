Von Johannes Bauer, Kerstin Lottritz

Vor dem Gerichtssaal blickt sich Melanie Müller noch einmal kurz um. Sie trägt ein pinkfarbenes Outfit mit kurzer Hose, das den Blick auf ihre tätowierten Beine freigibt, ihre rechte Hand umklammert eine blaue Mappe. Die Kameras klicken, als sie zu ihrem Platz schreitet. Eigentlich ein Auftritt nach dem Geschmack der Schlagersängerin, in deren Leben Aufmerksamkeit schon lange eine wichtige Rolle spielt. Aber am Dienstagmorgen nimmt Müller als Angeklagte Platz in Saal 100 im Leipziger Amtsgericht.