Melania Trump , 56, First Lady der USA, hat sich mit einem Acht-Wort-Satz in der Öffentlichkeit zurückgemeldet. „Ich hörte, ihr vermisst mich: Hier bin ich“, sagte die Frau von Präsident Donald Trump laut Medienberichten am Donnerstag bei einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses. Seit dem WM-Finale am 19. Juli war sie nirgends mehr zu sehen gewesen, ihre 32-tägige Absenz hatte Spekulationen über eine Beziehungskrise des Präsidentenpaares ausgelöst. Das Portal Daily Beast hat ausgerechnet , dass Melania Trump in diesem Jahr überhaupt erst 38-mal öffentlich aufgetreten ist. Sie sei „eine der unaktivsten First Ladys in der jüngeren amerikanischen Geschichte“.

Tim P. Whitby/Getty Images for Sony Pictures

Tom Holland, 30, „Spider-Man“-Darsteller, ist beliebter als der dicke Pfannkuchen Kolobok. In Russland lief sein Action-Film „Spider-Man: Brand New Day“ erst jetzt an, als Raubkopie und mit wochenlanger Verspätung, denn die örtliche Filmindustrie wollte offenbar lästige Konkurrenz für den Märchenfilm „Der letzte Held: Kolobok“ verhindern. Laut Medienberichten war der Pfannkuchenstreifen allerdings ein Kassenflop, in einigen Kinos sei er von früh bis spät vor leeren Sälen gelaufen. Als nun der Marvel-Film doch noch in die Kinos kam, waren laut einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur viele Vorführungen ausverkauft, selbst Ticketpreise von umgerechnet 40 Euro schreckten die Tom-Holland-Fans nicht ab. Wegen der westlichen Sanktionen gibt es in Russland keine Lizenzen für Hollywood-Blockbuster, weshalb Raubkopien gezeigt werden – ein illegales Millionengeschäft mit dem Segen der Staatsführung.

Semar/dpa

José Luis Portelas, 35, und Daniel Guerrero, 53, mexikanische Fischer, haben ihr Leben einer leer geräumten Kühlbox zu verdanken. Die Männer erlitten im Pazifik Schiffbruch und wurden erst fünf Tage später rund 240 Kilometer vor der Küste des südmexikanischen Bundesstaates Chiapas aufgefunden, wie die Marine mitteilte. „Um drei Uhr nachts schlug eine Welle ins Boot hinein“, erzählte Portelas in einem Video-Interview. Sie hätten keine Zeit gehabt, etwas mitzunehmen, weder Trinkwasser noch Essen oder das Funkgerät. „Das Einzige, was wir machen konnten, war, die Kühlbox zu leeren und hereinzuklettern“, sagte er. Guerrero ergänzte: „Ich dachte, ich würde meine Familie nicht wiedersehen.“ Nach ihrer Rettung wurden die Fischer am Hafen Puerto Chiapas von ihren Angehörigen unter Tränen empfangen.

Lisa O'Connor/Alamy Stock Photos /AFF/Mauritius Images

Diane Warren, 69, Songwriterin, hat ein Schwein ersteigert. Das herrenlose Tier war laut einem Bericht des People-Magazins am vergangenen Wochenende durch die Straßen von West Hollywood geirrt und zum Social-Media-Hit geworden. Es wurde schließlich eingefangen, in ein Tierheim gebracht und Wilbur genannt, nach einem Kinderbuchschwein. Weil sich viele Menschen meldeten, die ihm ein neues Zuhause geben wollten, veranstaltete das Tierheim eine Auktion, bei der Warren sich durchsetzte. Das Kennenlernen mit Wilbur ist auf Video festgehalten, die US-Amerikanerin sagt verzückt: „Oh mein Gott, du bist so süß!“ Warren betreibt eine Tierauffangstation in Malibu – wo bereits ein anderes Schwein namens Wilbur lebt. Sie denke bereits über einen anderen Namen für den Neuankömmling nach.

Philipp von Ditfurth/dpa

Stefan Mross, 50, Volksmusiker, empfindet Mitleid mit dem Mörder seiner Tante und Cousine. In einem RTL-Interview sprach der Musiker erstmals über die Gewalttat im Jahr 2021. Damals hatte der Ex-Partner seiner Cousine die beiden Frauen in ihrem Haus bei Salzburg erschossen, wofür er zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. „Das Schlimmste war, wie der Anruf kam von meinem Bruder“, sagte Mross, vor allem für seine Mutter sei es eine schwere Zeit gewesen. Ihm tue aber auch der Mensch leid, der mit seiner Tat das eigene Leben zerstört habe. „Es gibt Leute, die sagen, in Amerika gibt es noch elektrische Stühle. Da sag’ ich: Nein, nein. Der soll einfach weggesperrt werden“, sagte Mross. Er wünsche „dem Typen“ trotzdem das Beste. „Der soll jeden Tag ein Schnitzel haben mit Pommes.“