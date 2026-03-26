Figure 03 , Baujahr vermutlich 2026, humanoider Roboter, hat Robotikgeschichte geschrieben. Am Mittwoch begleitete er die US-amerikanische First Lady Melania Trump , 55, bei einem Auftritt im Weißen Haus. Über einen roten Teppich betrat der 1,73 Meter große Figure 03 neben der sieben Zentimeter größeren Trump den Ostsaal , um dort internationale Gäste zu einem Gipfel für Bildung und Technologie zu begrüßen, darunter Brigitte Macron. Er ist damit der erste humanoide Roboter, der offiziell als Gast im Weißen Haus aufgetreten ist.

Christoph Soeder/dpa

Barbara Schöneberger, 52, Moderatorin, hat aus ihrer Kindheit gelernt. Früher habe sie immer mit ihrem Opa an Ostern einen Spaziergang gemacht. „Dabei hatte er exakt drei Schokoladenostereier dabei. Die hat er während des Spaziergangs immer wieder in die Gegend geworfen und mich dann finden lassen.“ Am Ende habe sie das Gefühl gehabt, „ganz viele Eier“ gefunden zu haben – es seien aber eben nur drei gewesen. Allzu traumatisch waren diese Spaziergänge für sie offenbar nicht. Diesen Trick, sagte Schöneberger, habe sie dann selbst an Ostern angewendet, als ihre eigenen Kinder noch kleiner waren.

Phil Noble/Reuters

Erling Haaland, 25, Fußballprofi, investiert in teure Bücher. Der Angreifer von Manchester City, der bislang eher mit seiner Vorliebe für teure Autos (unter anderem ein vier Millionen Euro teurer Bugatti Tourbillon) aufgefallen ist, hat sich laut seiner Heimatgemeinde Time das teuerste Buch in der Geschichte Norwegens gekauft. Für 1,3 Millionen norwegische Kronen (knapp 116 000 Euro) erwarb Haaland die erste gedruckte Ausgabe von Snorri Sturlusons Königssagen aus dem Jahr 1594. Das Buch schenkte er der Bibliothek in Bryne im Südwesten Norwegens, wo er seit seinem dritten Lebensjahr aufgewachsen ist. Er selbst sei „nie ein großer Leser“ gewesen, gesteht Haaland in der Mitteilung. Er wisse aber, wie wichtig Bücher für andere gewesen seien: „Ich lebe meinen Traum, aber der ist leider nur wenigen vorbehalten. Ich habe gesehen, wie Bücher vielen Menschen ermöglichen, zu träumen und ihre Träume zu verwirklichen.“

Ulrich Perrey/dpa

Susanne Daubner, 65, „Tagesschau“-Sprecherin, wird alles andere als nüchtern gefeiert. Anlässlich ihres Geburtstages an diesem Donnerstag sagte „Tagesschau“-Chefsprecher Jens Riewa, 62, der Nachrichtenagentur dpa, dass Daubner „der Nation nahezu heilig“ sei und dass sie „wie keine andere“ die Generationen eine. Laut Riewa haben die beiden vor fast vierzig Jahren gemeinsam beim Radio Berlin ihre Karriere begonnen. „Wir teilten uns die beste Sprecherzieherin der Welt, der wir eine Ausbildung verdanken, die für viele Jahrzehnte im Sprecherberuf reichte.“ Entsprechend vertraut ließ Riewa auch seine Geburtstagswünsche enden: „Fühl’ Dich umarmt, liebe Susanne, und alles Gute zum Geburtstag. Dein Chefsprecherchen.“