Findet sie Gefallen an der Macht?

Offizielles Porträt der First Lady

Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der Melania Trump sich wie Claire Underwood aus „House of Cards“ inszeniert, lässt eine geheime Botschaft erahnen. Zumindest ihr Ehemann Donald Trump sollte ihre Absichten nicht unterschätzen. Eine Stilkritik.

Von Kerstin Lottritz

Melania Trump arbeitet ihre First-Lady-Aufgaben zügig ab. Nur eine Woche nach der Amtsübernahme ihres Ehemannes als Präsident der Vereinigten Staaten veröffentlicht sie ihr offizielles Porträtfoto. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme dürfte viele überraschen, zeigt sie die Präsidentengattin doch in einer für sie bislang eher ungewöhnlichen Haltung: entschlossen. In einen dunklen Anzug und eine weiße Bluse gekleidet, stützt sie leicht nach vorn gebeugt ihre Hände auf einer spiegelnden Platte ab, ihr Blick: durchdringend, direkt. Ganz klar, Melania Trump will mitreden.