Bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind bei extremer Hitze mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen würden vermisst, teilte das Außenministerium in Jordanien der Staatsagentur Petra zufolge am Sonntag mit. Bei den Todesopfern handle es sich um Jordanier. Hinzu kommen den Angaben zufolge fünf Hitzetote unter den iranischen Pilgern. Wetterexperten sagen für Montag Temperaturen bis zu 47 Grad voraus.

Die islamische Pilgerreise Hadsch ist eine der größten Massenveranstaltungen der Welt. Mehr als 1,83 Millionen muslimische Pilgerinnen und Pilger nehmen an der diesjährigen Wallfahrt nach Mekka teil. Etwa 88 Prozent kamen für das mehrtägige Ereignis, das zu den religiösen Pflichten im Islam zählt, aus dem Ausland nach Saudi-Arabien.

Die Wallfahrt hatte in Mekka am Freitagabend bei glühender Hitze begonnen. Am Montag begehen Muslime in Mekka und weltweit das Opferfest, den höchsten islamischen Feiertag. Wie die Statistikbehörde weiter mitteilte, liegt der Anteil männlicher Wallfahrer mit 52 Prozent nur knapp über dem der Frauen. Über 1,5 Millionen Pilger reisten mit dem Flugzeug an. Rund 85 Prozent stammen aus dem arabischen und asiatischen Raum. Muslime aus Europa, Amerika und Australien machen laut Statistik etwa drei Prozent aus. Die Wasserbehörde bezifferte den Trinkwasserverbrauch in Mekka und den Pilgerstätten allein am Samstag mit knapp einer Million Kubikmetern.