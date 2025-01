Meghan Markle , 43, Schauspielerin und Herzogin von Sussex, hat wieder einen Account auf Instagram. Nach fünf Jahren Abstinenz meldete sie sich als @meghan mit einem Schwarz-Weiß-Video zurück , auf dem sie in einem weißen Hemd unter bewölktem Himmel am Strand zu sehen ist und die Jahreszahl 2025 in den Sand schreibt. In Kürze erhielt sie so mehr als 600 000 Follower. Nach ihrer Heirat mit dem britischen Prinzen Harry hatte Markle zunächst – gemeinsam mit ihm, dessen Bruder William und dessen Frau Kate – unter @KensingtonRoyal gepostet, sich dann aber als @SussexRoyal mit Harry von der Familie emanzipiert. Der Account wurde 2020 eingestellt. Zuletzt hatten Meghan und Harry immer wieder Social-Media-Dienste dazu aufgefordert, ihre Richtlinien zu verschärfen, um die menschliche Psyche zu schützen.

(Foto: Florian Peljak)

Sophia Thomalla, 35, Model und Freundin des Tennisspielers Alexander Zverev, 27, bekommt jeden Abend „die Pimpernellen“. Dem Fernsehsender RTL sagte sie, dass ihr Freund vor dem Einschlafen stets das gleiche Ritual pflege: „Der geht jeden Abend, bevor er ins Bett geht, dreimal auf Toilette, und wieder ins Bett, also so hin und her. Und dann werden die Ketten (Anm. d. Redaktion: gemeint sind offenbar Halsketten) zurechtgelegt. Ich kriege jeden Abend die Pimpernellen und denke mir: Jetzt komm doch einfach ins Bett.“ Thomalla und Zverev sind seit drei Jahren ein Paar, sie begleitet ihren Freund derzeit in Australien, wo er beim United Cup wegen einer Bizepszerrung passen musste. „Die Pimpernellen bekommen“ ist eine im Rheinland und im Ruhrgebiet beliebte Redensart für „genervt sein“. Sie könnte sich auf eine Pflanzenart aus der Gattung Wiesenknopf beziehen, die zur Bekämpfung von Bluthochdruck eingesetzt wird. Eventuell meint sie aber auch das sogenannte Zitterkraut.

(Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Chris Tall, 33, Komiker, bekämpft Lampenfieber mit Experten. Über seinen Auftritt in fünf Monaten im Hamburger Volksparkstadion, sagte Tall der Deutschen Presseagentur: „Ich bin tatsächlich so aufgeregt, dass ich mich jetzt schon mit einem Psycho-Doc darauf vorbereite“. Sein größtes Problem sei immer gewesen, „dass ich so große Shows nicht genießen konnte, weil ich so aufgeregt war.“ Daher wolle er sich so „vorbereiten, dass ich es genießen kann.“ Auch das Timing sei im Stadion anders: Während ein Gag in einem Theater im günstigsten Fall sofort zünde, brauche es dort auch mal drei Sekunden, bis ein Lacher endlich da sei. Der Stand-up-Comedian wurde 2013 beim „RTL Comedy Grand Prix“ entdeckt und moderiert diverse Spiel- und Rateshows.

(Foto: Martin Schutt/dpa)

Der blaue Elefant, der seit 50 Jahren in der „Sendung mit der Maus“ zu sehen ist, wird von Erwachsenen vor allem dann als „anrührend“ empfunden, wenn sie sich ihr „freies Kind“ bewahrt haben. Zu diesem Ergebnis kommt die Medienwissenschaftlerin Maya Götz, die mit ihrem Team vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen im Auftrag des WDR über 360 „Maus-Spots“ analysiert hat. Während die Maus „den planvollen, intellektuellen Menschen“ symbolisiere, sei der Elefant „das freie Kind, das mit Neugier und Vertrauen durch die Welt stapft“, erklärte Götz dem Evangelischen Pressedienst. Zeichner Friedrich Streich (1934-2014) hatte der WDR-Maus ab 5. Januar 1975 eine Art kleinen Bruder zur Seite gestellt.