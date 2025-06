Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Der Geburtstermin sei damals schon eine Woche überschritten gewesen und nachdem scharfes Essen und Spazierengehen nicht geholfen hätten, „there was only one thing left to do!“, kommentiert die Herzogin das Video.

(Foto: Jordan Pettit/AFP)

Camilla, 77, Königin, wird Hauptperson in einem Krimi von Autor Peter James. In dem Buch, das im Oktober erscheinen wird, ist sie an Bord des Royal Train auf dem Weg zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Sussex, als der Zug entgleist. Kurz darauf wird ein vertrauter Berater von einem Scharfschützen erschossen, so heißt es in der Ankündigung auf der Website des Buchverlags. Detective Superintendent Roy Grace nimmt die Ermittlungen auf, die ihn in diesem Fall in den Buckingham-Palast führen. Für die lese- und krimibegeisterte Königin dürfte damit ein großer Traum in Erfüllung gehen. Sie gilt als große Anhängerin des Schriftstellers.

(Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Anke Engelke, 59, und Bastian Pastewka, 53, Comedians, arbeiten seit vielen Jahren immer wieder eng zusammen – sind einander aber noch nicht überdrüssig. „Nein, weil wir das gut portionieren“, sagte Engelke der Deutschen Presse-Agentur. Ein Faktor dafür sei, dass sie privat kein Paar seien. „Das ist schon mal sehr wichtig.“ Zudem stolpere man wegen der jeweiligen Wohnorte auch nicht ständig „übereinander“. In den vergangenen Jahrzehnten habe es immer Phasen gegeben, in denen sie zusammengearbeitet hätten, erläuterte Engelke. Dazwischen habe es aber Abstände gegeben. Und je weiter der Abstand geworden sei, desto größer sei die „Vermissung“ geworden. Engelke und Pastewka sind befreundet und haben schon oft zusammengearbeitet, etwa einst bei der Comedy-Sendung „Die Wochenshow“ oder als skurriles Volksmusik-Duo Wolfgang und Anneliese. Im vergangenen Jahr erschien ihre erste gemeinsame fiktionale Serie „Perfekt Verpasst“ (Prime Video), in der sie ein verhindertes Liebespaar spielten. Die Serie soll bald mit neuen Folgen fortgesetzt werden.