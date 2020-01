Die Nachricht kam um 19.34 Uhr deutscher Zeit über Instagram, jenes soziale Netzwerk, das unter Prominenten zum wichtigsten Verlautbarungsorgan für Familienstands- und Beziehungsstatusänderungen aller Art geworden ist: Prinz Harry und Herzogin Meghan, so schreiben die beiden selbst, wollen sich von ihren Verpflichtungen als Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückziehen. Sie wollen "finanziell unabhängig" werden. Und: Sie wollen einen Teil ihrer Zeit in Nordamerika verbringen. Das sind gleich drei Nachrichten über Vorgänge, die es so noch nie gegeben hat im britischen Königshaus.

Das, was Harry und Meghan in den kommenden Monaten vollziehen wollen und was sie in ihrer Mitteilung wörtlich "das Herausschälen einer fortschrittlichen neuen Rolle innerhalb der Institution" nennen, interpretieren Beobachter als Affront, mindestens als deutliche Distanzierung vom Königshaus. Da nützt es nichts, dass Prinz und Herzogin in ihrem Statement an gleich drei Stellen versichern, dass sie weiterhin in Treue zu Queen Elizabeth stehen, dem Oberhaupt des Königshauses, und dass sie ihren erst wenige Monate alten Sohn Archie" im Einklang mit der königlichen Tradition, in die er hineingeboren wurde" erziehen wollen.

"Wir hören auf" titelte das britische Boulevardblatt Daily Mail, das unverzüglich einen erklecklichen Teil seiner Website für Meghan und Harry freiräumte und schon darüber spekulierte, welche Summe die britischen Steuerzahler nun sparen würden, weil sie nicht mehr für das Paar aufkommen müssen. In den sozialen Medien verbreitete sich der Hashtag #Megxit, was einerseits die Tragweite der Entscheidung klarmacht und andererseits auf die mutmaßliche Urheberin verweisen soll. Herzogin Meghan, so die Anhänger dieser Theorie, habe ihren Ehemann sukzessive vom Königshaus weggetrieben und die Ankündigung, nun alle royalen Pflichten abzugeben, sei die Konsequenz aus dieser Strategie.

Die britische Klatschpresse war in den vergangenen Monaten dominiert von Gerüchten über das angeblich schlechte Verhältnis zwischen Harry/Meghan einerseits und William/Kate andererseits. Dass die beiden Prinzen, Nummer zwei und sechs der Thronfolge, gelinde gesagt unterschiedliche Lebenskonzepte verfolgen, wurde schon länger deutlich. Während Prinz William und Herzogin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis allzeit in ihrer Rolle als süß-schnuckelige Werbung für den Fortbestand der Royal Family aufgehen, sind Meghan und Harry nicht bereit, sich derart in den Dienst der höheren Sache zu stellen.

Obwohl die Meldung vom Mittwoch überraschend kommt, gab es Vorzeichen. Erst kürzlich, über die Weihnachtsfeiertage und Silvester, hatten sie sich sechs Wochen Auszeit genommen und waren mit ihrem Sohn nach Kanada gereist. Da kam dann von Kritikern der Vorwurf, Meghan und Harry würden zu sehr auf ihre Privatsphäre pochen. Im Juni verließen Harry und Meghan die "Royal Foundation", eine wohltätige Stiftung des Königshauses. Die Begründung damals: Das Paar wolle eine eigene Charity-Organisation aufbauen - und wieder gab es ein Argument mehr, den beiden Eigensinnigkeit vorzuwerfen. Es gibt aber unter den professionellen und nicht-professionellen Königshausbeobachtern auch diejenigen, die Meghan und Harry als Symbolfiguren für eine moderne Monarchie sehen. Die es angemessen finden, dass eine Herzogin sich nicht völlig vereinnahmen lässt und es ablehnt, auf die Frau reduziert zu werden, die königliche Nachkommen zeugt, das gute Image des Palastes mehrt und dafür allzeit gut aussehend in die Kameras lächelt. Und die anerkennen, dass der Prinz seine Frau beschützt vor ungerechten Anfeindungen und rassistische Attacken aus den Medien.

Wenige Stunden später zeigt sich: Es kann komplizierter werden, als das Paar sich das gedacht hat

Erst im Oktober hatte Harry das in einer ungewöhnlich deutlichen Erklärung klargemacht, in der er ankündigte, mehrere Verlage verklagen zu wollen. Seine Frau sei "eines der jüngsten Opfer der britischen Boulevardpresse" geworden, die "ohne Rücksicht auf die Folgen rücksichtslose Kampagnen" geführt habe, schrieb der Prinz und erinnerte an seine Mutter Diana, die im August 1997 in Paris auf der Flucht vor Paparazzi tödlich verunglückte.

Im britischen Königshaus ist das, was Harry und Meghan nun planen, ein Novum. Zwar hat vor zwei Jahren auch Prinz Philip alle repräsentativen Verpflichtungen abgegeben, doch das geschah aus Altersgründen - Prinz Philip ist 98 Jahre alt - und nicht, weil der Ehemann von Queen Elizabeth mit seiner Rolle unzufrieden gewesen wäre. Auch die Abdankung von Eduard VIII., dem Onkel der jetzigen Queen, im Jahr 1936 taugt nur bedingt als Beispiel. Eduard trat ab, um seine Liebe, die bürgerliche Wallis Simpson zu heiraten, also wegen einer Lebensentscheidung, und nicht bloß, so wie es Kritiker von Meghan und Harry interpretieren, weil die Bürde des Amtes zu viel wurde. Außerdem gab es im Jahr 1936 noch kein Instagram, und die Monarchie stand nicht unter der Dauerbeobachtung, der sie sich heute gegenübersieht. Eher schon lässt sich eine Parallele zum schwedischen Königshaus ziehen. Dort hatte König Carl Gustaf im Herbst verfügt, fünf seiner sieben Enkel den Titel "königliche Hoheit" zu entziehen - nicht, weil er Streit mit seinen Nachkommen gehabt hätte, sondern aus rein praktischen Erwägungen und dem Gedanken, dass die königliche Familie nicht über Gebühr vergrößert werden dürfe.

Wenige Stunden nach der Ankündigung von Meghan und Harry zeigte sich dann, dass es wohl doch komplizierter werden könnte, als sich die beiden das vorgestellt haben. Die Kommunikationsabteilung des britischen Königshauses meldete sich mit einem Statement: Die "Diskussionen mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex" seien noch "in einer frühen Phase". Man verstehe "den Wunsch nach einem anderen Ansatz", aber die Angelegenheit werde einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das klingt nun so, als könnte der Megxit eine ähnlich verfahrene und langwierige Angelegenheit werden wie der Brexit.