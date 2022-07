Von Alexander Menden

Als Meghan Markle einmal einen Werbespot für die kanadische Damenbekleidungsfirma Reitmans drehte, verhielt sie sich die ganze Zeit "abscheulich" und nahm am Ende ein Paar Schuhe mit, die ihr das Unternehmen nur für die Dreharbeiten geliehen hatte. Als ihr neuer Freund Harry ihr bei einem Jagdausflug seine Schulfreunde aus Eton vorstellte, wies sie diese als erstes zurecht, weil sie Witze über Trans-Menschen und Feminismus gemacht hatten. Und als Prinz Philip starb, vertraute Queen Elizabeth II. einer Mitarbeiterin an, sie sei froh, das Meghan nicht am Begräbnis ihres Mannes werde teilnehmen können.