Was den Knollenblätterpilz so heimtückisch macht

Von Werner Bartens

Es besteht weiterhin Lebensgefahr. Am Dienstagabend wurden die Kinder als Notfall in die Universitätsklinik Essen eingeliefert. Der Verdacht: akutes Leberversagen durch eine Pilzvergiftung. Noch ist ihr weiteres Schicksal ungewiss. Erst in den nächsten Stunden und wenigen Tagen entscheidet sich, ob sie die toxische Mahlzeit überleben. „Drei Kinder wurden heute Nacht in der Kinderklinik mit akutem Leberversagen aufgenommen, die dringend eine Notfalltransplantation benötigen“, erklärte das Uniklinikum. Der Vater, der mit den drei Kindern im Alter zwischen fünf und 15 Jahren unterwegs war, von denen eines nicht zur Familie gehört, wurde ebenfalls mit Symptomen in die Klinik gebracht.