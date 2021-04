103 911 Arzneimittel sind in Deutschland zugelassen. Schon klar, dass da beim Namengeben auch mal was schiefgeht.

Von Werner Bartens

Selbst ist der Mann, muss sich Leandro Panizzon gedacht haben. Der Chemiker in Diensten des Schweizer Pharmakonzerns Ciba haderte gelegentlich mit dem zurückhaltenden Temperament seiner Frau Rita. Also probierte er das von ihm 1944 synthetisierte Methylphenidat zunächst an seiner Gattin aus. Nachdem sie die Pillen geschluckt hatte, wurde sie bald lebhafter, zudem kam ihre Vorhand präziser, da sie sich beim Tennisspiel besser konzentrieren konnte. Panizzon war so begeistert von der Wirkung, dass er das Mittel Ritalin nannte.