Unwissen, Schmerzen, ein Kampf: Drei Frauen erzählen, wie es ihnen bei der Geburt erging, nachdem sie die Tablette Cytotec bekamen. Das Medikament ist eigentlich ein Magenmittel und für die Geburtshilfe nicht zugelassen. In der Praxis hat man festgestellt, dass Cytotec Wehen auslösen kann. Der Einsatz in der Geburtshilfe ist umstritten, Behörden in den USA und Frankreich warnen davor, weil es zu Todesfällen im Zusammenhang mit dem Medikament kam. Auch der Hersteller spricht sich gegen eine Verwendung des Mittels in der Geburtshilfe aus.