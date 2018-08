16. August 2018, 18:49 Uhr Me Too "Ich schäme mich"

Ein Gericht hat einen südkoreanischen Politiker von Vergewaltigungsvorwürfen freigesprochen.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Südkoreas "Me Too"-Bewegung hat vor Gericht eine Schlappe erlitten. Ahn Hee-jung, bis vor einigen Monaten der kommende Politstar der Demokratischen Partei, ist von den Vorwürfen der Vergewaltigung, der sexuellen Belästigung und des Machtmissbrauchs freigesprochen worden. Das Bezirksgericht Seoul West glaubte ihm, der Sex mit seiner Sekretärin Kim Ji-eun sei einvernehmlich gewesen. Die Staatsanwaltschaft will gegen den Freispruch in die Berufung gehen.

Der ehemalige Gouverneur der Provinz Chungcheong, der sich einen Namen im Kampf um die Demokratie in den 1980er-Jahren als Studentenführer gemacht hatte, galt als künftiger Anwärter auf die Präsidentschaft. Elegant, heiter und redegewandt begeisterte er seine Anhänger. Zumindest bis seine Mitarbeiterin Kim, ermutigt von Enthüllungen der "Me Too"-Bewegungen, den 53-Jährigen im März im Lokalfernsehen bezichtigte, er habe sie mehrfach vergewaltigt. Und sie sei nicht die Einzige. Die Polizei ermittelte und glaubte ihr.

Infolge der Vorwürfe trat Ahn umgehend von allen Ämtern zurück, stritt aber gleichzeitig alles ab. Später entschuldigte er sich öffentlich bei Kim und räumte geringe Belästigungen ein. Doch das Gericht ließ selbst dies nicht gelten. Es zweifelte an der Glaubwürdigkeit der Frau, es gebe "keine konkreten Beweise, dass der Beschuldigte körperliche Gewalt angewendet habe."

Trotz Freispruchs sagte Ahn anschließend in die Fernsehmikrofone: "Ich schäme mich, ich habe euch im Stich gelassen." Er wolle sich bessern. Sein Opfer reagierte verzweifelt über das "unsinnige Urteil". Sie sei tief verletzt, dass das Gericht ihr nicht geglaubt habe. Die Demokratische Partei von Präsident Moon Jae-in, die Ahn rausgeworfen hatte, als die Vorwürfe bekannt wurden, sagte, sie sehe im Freispruch keinen Anlass, Ahn wieder aufzunehmen.

Die linksliberale Tageszeitung Hankyoreh kommentierte, der Prozess zeige die inneren Probleme der südkoreanischen Justiz auf. Obwohl das Gericht anerkannt habe, dass Ahn Macht über seine Mitarbeiterin gehabt habe, befand es, die Staatsanwaltschaft habe nicht belegen können, dass der Angeklagte "sich über die Gefühle oder die psychologische Situation des Opfers hinweggesetzt habe." Damit bürde das Gericht die ganze Beweislast dem Opfer auf. Dabei seien Kims Aussagen schlüssig und konsistent gewesen. "Genau deswegen schweigen so viele Opfer", so das Blatt. "Indem die Richter die Machtbeziehungen am Arbeitsplatz ignorieren, zeigen sie, dass ihre Sympathien trotz "Me Too"-Bewegung den Tätern gehören." Das sei verantwortungslos. In Korea gelte offenbar immer noch: "Opfer sollen sich verhalten wie Opfer." Vor dem Gerichtsgebäude "Seoul-West" kam es nach der Urteilsverkündung zu einer spontanen Demonstration einiger Frauen.